Osmanlı dönemi İstanbul'unun korkulu rüyası: Patlıcan yangınları

🔸 İstanbul, tarih boyunca ismi, konumu, güzelliği ile nam salmış bir şehirdir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzide şehir, Boğaz'ı, seyirlik tepeleri, malikaneleri ve bağrında büyüttüğü eski medeniyetlere ait yapıları ile hep dikkat çekmiştir. Bizans'a başkentlik yaptıktan sonra dünyaya tarih yazdıran Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçer ve devletin payitahtı olur.

🔸 Üstad Necip Fazıl'ın Canım İstanbul şiirinde dediği gibi yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler ve İstanbul, Osmanlı mimarisinin en güzel haliyle şekillenir. Cumbalı evleri, erguvan kokan has bahçeleri, gümüş kubbeleri, süngü gibi göğe yükselen minareleri ve muhabbet dolu mahalleleriyle...