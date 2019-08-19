Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Ortadoğu

Ortadoğu, geçmişi tarih öncesi devirlere kadar uzanan bir coğrafya. Stratejik konumuyla günümüzde oldukça önemli olan bu bölge, bir zamanlar Osmanlı himayesi altındaydı ve o dönemde de oldukça popülerdi. Fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmış, dönemin sultanları dünyanın farklı yerlerine ait fotoğrafları arşivlemeye başlamıştı. Osmanlı arşivlerinde Ortadoğu coğrafyasına dair fotoğrafları sizler için derledik.