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Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Ortadoğu

Ortadoğu, geçmişi tarih öncesi devirlere kadar uzanan bir coğrafya. Stratejik konumuyla günümüzde oldukça önemli olan bu bölge, bir zamanlar Osmanlı himayesi altındaydı ve o dönemde de oldukça popülerdi. Fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmış, dönemin sultanları dünyanın farklı yerlerine ait fotoğrafları arşivlemeye başlamıştı. Osmanlı arşivlerinde Ortadoğu coğrafyasına dair fotoğrafları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 19.08.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 17:39
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Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Ortadoğu

1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: Fotoğraf. Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

Beyrut

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Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Ortadoğu

Osmanlı Devleti, 19'uncu yüzyılda modernleşme hareketlerine hız vermiş, batıdaki gelişmeleri yakından takip etmişti.

Beyrut

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Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Ortadoğu

Bu gelişmelerden biri de fotoğrafın keşfiydi. Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı.

Beyrut

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Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Ortadoğu

Osmanlı sultanları da, fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı.

Baalbek

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Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Ortadoğu

Çok yönlü yetiştirilen Sultan II. Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise fotoğrafçılıktı.

Baalbek

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