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Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Amerika

Osmanlı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri 18. yüzyılda başladı. ABD, bağımsızlığını kazandıktan kısa süre sonra yapılan anlaşma ile Osmanlı'ya yirmi yıl vergi ödedi. Zamanla devletler arasındaki ilişki farklı bir boyuta uzandı. Karşılıklı elçilikler açıldı. İdari anlaşmaların yanı sıra doğal afetlerle boğuşan Amerika'ya diğer devletlerden çok daha önce, Osmanlı yardım elini uzattı. Sizler için Sultan Abdülhamid'in arşivinde yer alan Amerika fotoğraflarını derledik.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 10:54
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Niyagara Şelalesi

Osmanlı, 16. yüzyılın başlarında Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşleri sayesinde Kuzey Afrika'ya hâkim oldu. Cezayir, Trablusgarp, Tunus devletin toprakları arasına katıldı.

Libya'yı Osmanlı birleştirmişti

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Brooklyn Köprüsü

Osmanlı'nın Cezayir, Tunus ve Trablusgarb eyaletlerine "Garb Ocakları" denilirdi. Bölgeyi çok az bir kuvvetle kontrol eden Türkler, insan gücünü de sağlardı. Garb Ocakları'nın en önemlisi Cezayir'di.

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Capitol-Amerikan Kongre Binası

Garb Ocakları'nın idaresi, Osmanlı'nın diğer eyaletlerine göre daha farklı idare ediliyordu. Beylerbeyi tarafından yönetilen eyaletlerde timar sistemi yoktu. Zamanla idare "dayı" denilen askeri idareciler aldı.

Kuzey Afrika'da unuttuğumuz Türkler: Kuloğulları

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Colorado'da San Cristova Gölü

Garb Ocakları'nın en önemli geliri korsanlıktı. Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na kadar her yerde yelken açarlardı. Amerika kıyılarından İzlanda'ya kadar her tarafı basarak, büyük korku yarattılar.

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Washington'da postahane

Gerileme dönemine giren Osmanlı, eski gücümü kaybetse de dünyanın en önemli devletlerinden biriydi. Bu dönemde yeni bir ülke ortaya çıktı. 1783'te ABD, bağımsızlığını ilan etti.

Osmanlı, ABD'yi nasıl vergiye bağladı?

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