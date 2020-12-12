Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Amerika

Osmanlı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri 18. yüzyılda başladı. ABD, bağımsızlığını kazandıktan kısa süre sonra yapılan anlaşma ile Osmanlı'ya yirmi yıl vergi ödedi. Zamanla devletler arasındaki ilişki farklı bir boyuta uzandı. Karşılıklı elçilikler açıldı. İdari anlaşmaların yanı sıra doğal afetlerle boğuşan Amerika'ya diğer devletlerden çok daha önce, Osmanlı yardım elini uzattı. Sizler için Sultan Abdülhamid'in arşivinde yer alan Amerika fotoğraflarını derledik.