Osmanlı, ABD'yi nasıl vergiye bağladı?
ABD'nin, 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne haraç ödediğini biliyor muydunuz? III. Selim'in hükümdarlığı döneminde, Cezayir Beylerbeyi Hasan Paşa, ABD ile 5 Eylül 1795'te Türkçe bir antlaşma imzaladı. Akdeniz'de ticaret yapabilmek için imzalanan bu antlaşmayla ABD, 29 yıl boyunca Osmanlı'ya vergi ödedi. ABD'nin tarihte, vergi vermeyi kabul ettiği tek devlet Osmanlı'ydı.
Giriş Tarihi: 05.09.2019
13:28
Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
13:10
Osmanlı İmparatorluğu, Barbaros kardeşler sayesinde 16. yüzyılın başlarında Kuzey Afrika'ya hâkim oldu.
Cezayir 1516'da, Trablusgarp yani Libya 1551'de, Tunus ise kesin olarak 1574'te Osmanlı topraklarına katıldı.
Osmanlı'da Cezayir, Tunus ve Trablusgarb eyaletlerine "Garb Ocakları" denilirdi. Osmanlı bu bölgeyi çok az bir kuvvetle kontrol etmişlerdi.
Ege bölgesindeki Osmanlı, Garb Ocakları'nın insan gücünü sağlarlardı. Garp Ocakları'nın en önde geleni ise Cezayir'di. Garp Ocakları'nın idaresi diğer eyaletlerden farklıydı.
Beylerbeyi tarafından yönetilen bu eyaletlerde timar sistemi yoktu. Zaman içerisinde beylerbeyinin yerine
dayı adı verilen askeri idareciler öne çıktı. Garp Ocakları'nın en önemli geliri ise denizden sağlanıyordu.
Akdeniz'de, Atlas Okyanusu'nda bayrak gösterip yelken açarlardı. Binlerce kilometre uzaklıktaki Amerika kıyılarından İzlanda'ya kadar her tarafa gitmişlerdi. Avrupalıların arasında pek çok Osmanlı reisinin adı, şarkılardan halk hikayelerine kadar çeşitli yerlerde rastlanılır.
18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde
Osmanlı İmparatorluğu, eski gücünü kaybetse de dünyanın en önemli devletinden biriydi. Aynı dönemlerde yeni bir devlet tarih sahnesine çıkmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ile yaptığı bağımsızlık savaşından zaferle ayrıldıktan sonra, 1776 yılında bağımsızlığını kazandı. Ticaret ve deniz yollarına çok uzak bir coğrafyada yeni bir devlet olarak kurulan ABD, dünyaya açılmak için deniz yollarını kullanması gerekiyordu.
Amerika Birleşik Devletleri, 1783'te bağımsız olmasından sonra dünya sularında faaliyete geçti.
Kıtalar arası sularda yelken açan ABD,
herhangi bir antlaşma olmamasına rağmen Akdeniz'de faaliyet göstermeye başladı.
Cezayirli deniz gazileri ise 1785'ten itibaren rastladıkları Amerikan gemilerine nefes aldırmıyordu. 1785 Temmuz'unda Cadiz açıklarında yakalanan bir ABD gemisi Cezayir limanlarına getirilmişti.