Osmanlı, ABD'yi nasıl vergiye bağladı?

18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu, eski gücünü kaybetse de dünyanın en önemli devletinden biriydi. Aynı dönemlerde yeni bir devlet tarih sahnesine çıkmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ile yaptığı bağımsızlık savaşından zaferle ayrıldıktan sonra, 1776 yılında bağımsızlığını kazandı. Ticaret ve deniz yollarına çok uzak bir coğrafyada yeni bir devlet olarak kurulan ABD, dünyaya açılmak için deniz yollarını kullanması gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri, 1783'te bağımsız olmasından sonra dünya sularında faaliyete geçti.