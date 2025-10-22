Osmanlı armasını kim yaptı?

4 /10













◾ Arma yoktur ama onun yerine padişahların tuğraları ve sancaklardaki tek ve üç hilaldir. Arma ve bahsi geçen tuğra ile sancakların farkı; armaların bir devlete ait olması. Tuğralar ve sancaklar ise padişahtan padişaha değişim göstermekte.

◾ Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine kadar devlet arması kullanılmamış. Hepimizin aşina olduğu bu armanın hikayesini anlatmadan evvel bu süreçteki denemelere bir bakalım.