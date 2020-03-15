Osman Gazi nereleri aldı? Osman Gazi’nin fetihleri…
Osman Gazi nereleri aldı? Osman Gazi’nin fetihleri…
Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'nin ardından başına geçtiği beyliği 27 yıl boyunca yöneten; başlattığı gaza ruhunu kendinden sonra gelenlere aşılayan ve koskoca bir imparatorluğun temellerini atan bir isim. Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdeğini oluşturan toprakları fetihler yoluyla ele geçirmeyi başarmıştı. Peki, Osman Gazi nereleri aldı? Osman Gazi'nin ilk savaşı hangisidir? Osman Gazi Bursa'yı nasıl fethetti? Osman Gazi çevresi suyla dolu surlarla korunan İznik'in fethi için nasıl bir yöntem izlemişti?
Giriş Tarihi: 15.03.2020
17:48
Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
14:56
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