Osman Gazi nereleri aldı? Osman Gazi’nin fetihleri…

Osmanlı Beyliğinin ilk merkezi, Eskişehir'e 7 kilometre uzaklıkta, sarp bir tepe üzerinde bulunan ve bugün mevcut olmayan Karacahisar Kalesi'dir.

📌 Osman Gazi, bu kaleyi fethetmekle İznik'ten İstanbul'a giden ana yola da hâkim oldu.

📌 Ayrıca Karacahisar'ın fethiyle Halil İnalcık'ın tespitlerine göre, Türkiye Selçuklularının haraçgüzarı tekfurlarla savaş başlatıldı ve bölge bir gaza alanı olarak açıldı; Osman gazi fiilen bir gazi bey durumuna; Osmanlı Beyliği de Çobanoğulları gibi Selçuklu sultanının sancak sahibi bir emirliği mertebesine yükseldi.