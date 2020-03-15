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Osman Gazi nereleri aldı? Osman Gazi’nin fetihleri…

Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'nin ardından başına geçtiği beyliği 27 yıl boyunca yöneten; başlattığı gaza ruhunu kendinden sonra gelenlere aşılayan ve koskoca bir imparatorluğun temellerini atan bir isim. Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdeğini oluşturan toprakları fetihler yoluyla ele geçirmeyi başarmıştı. Peki, Osman Gazi nereleri aldı? Osman Gazi'nin ilk savaşı hangisidir? Osman Gazi Bursa'yı nasıl fethetti? Osman Gazi çevresi suyla dolu surlarla korunan İznik'in fethi için nasıl bir yöntem izlemişti?

Giriş Tarihi: 15.03.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 14:56
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OSMAN GAZİ İLK OLARAK NERELERİ FETHETTİ?
OSMAN GAZİ İLK OLARAK NERELERİ FETHETTİ?

Osmanlı İmparatorluğu'nun çekirdeğini oluşturan aşiret, Ertuğrul Gazi zamanında Söğüt ile Domaniç arasında bulunuyordu.

📌 Osmanlılar, bu dönemde çevrede bulunan ve bir kısmı Türkiye Selçuklu Sultanına vergi veren tekfur adıyla anılan Bizans valileriyle barış içerisindeydiler.

📌 Bu dostluk o kadar ileriydi ki aşiret yaylağa çıktığı zaman ağırlıklarının Bilecik'te emanet olarak bu şehrin tekfuruna bırakırlardı.

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İNEGÖL’ÜN FETHİ HANGİ OLAY ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİ?
İNEGÖL’ÜN FETHİ HANGİ OLAY ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİ?

Osman Bey aşiretin başına geçtiğinde, ilk yıllarında çevredeki tekfurlarla iyi ilişkileri devam ettirdi.

📌 Ancak Türkiye Selçukluları ve Moğollara karşı Anadolu'nun muhtelif yerlerinde Türkmen isyanları ile Sülemiş'in başlattığı ayaklanmanın yarattığı otorite boşluğu ve İnegöl Tekfuru'nun aleyhinde faaliyette bulunması üzerine Osman Gazi, 1284'te İnegöl'ü fethetmek için harekete geçti.

📌 İnegöl Tekfuru, Osman Gazi'nin üzerine doğru geldiğini haber alınca Ermeni Beli'nde (Pazarköy) pusu kurdu. Meydana gelen savaşta Osman Gazi'nin yeğeni Bay-Hoca şehit düştü.

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OSMAN GAZİ’NİN ‘İLK SAVAŞI’ HANGİSİDİR?
OSMAN GAZİ’NİN ‘İLK SAVAŞI’ HANGİSİDİR?

Osman Gazi, bu muharebeden kısa bir süre sonra İnegöl yakınlarındaki Kulaca Hisar'ı fethetti. Bu durum, İnegöl ve Karacahisar tekfurlarının Osmanlılar aleyhinde birleşmelerine yol açtı.

📌 1286'da İkizce yakınlarındaki Domalicbeli'nde meydana gelen muharebede Osman Gazi'nin kardeşi Saruyatı şehit düştü.

📌 Halil İnalcık'a göre bu mücadele, Osman Gazi'nin gerçekten ilk savaşı sayılmalıdır. Osman Gazi kısa bir süre sonra, İnegöl'e bir baskın yaparak tekfurunu öldürdü.

📌 Ardından 1288'de Karacahisar'ı fethetti ve burayı kendisine merkez edindi.

🔍 10 SORUDA OSMAN GAZİ VE OSMAN BEYLİĞİNİN KURULUŞU

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OSMAN GAZİ FİİLEN ‘GAZİ’ DURUMUNA NASIL GELDİ?
OSMAN GAZİ FİİLEN ‘GAZİ’ DURUMUNA NASIL GELDİ?

Osmanlı Beyliğinin ilk merkezi, Eskişehir'e 7 kilometre uzaklıkta, sarp bir tepe üzerinde bulunan ve bugün mevcut olmayan Karacahisar Kalesi'dir.

📌 Osman Gazi, bu kaleyi fethetmekle İznik'ten İstanbul'a giden ana yola da hâkim oldu.

📌 Ayrıca Karacahisar'ın fethiyle Halil İnalcık'ın tespitlerine göre, Türkiye Selçuklularının haraçgüzarı tekfurlarla savaş başlatıldı ve bölge bir gaza alanı olarak açıldı; Osman gazi fiilen bir gazi bey durumuna; Osmanlı Beyliği de Çobanoğulları gibi Selçuklu sultanının sancak sahibi bir emirliği mertebesine yükseldi.

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BURSA’NIN FETHİNE DEK BEYLİĞİN BAŞKENTİ YENİŞEHİR’Dİ
BURSA’NIN FETHİNE DEK BEYLİĞİN BAŞKENTİ YENİŞEHİR’Dİ

1299'da beyliğin merkezi yeni fethedilen Bilecik'e, ardından da Yenişehir fethedildiğinde buraya kaydırıldı.

📌 Bursa, 1326'da fethedilinceye kadar, Yenişehir Osmanlı Beyliği'nin merkezi olarak kaldı. Osman Gazi, 1292'de Sakarya Nehri'nin kuzeyine akın yapıp çevreyi yağmaladıktan sonra bir müddet barış içerisinde yaşadı.

📌 1299'da harekete geçen Osman Gazi, kendi aleyhine düzenlenmiş bir tuzağı boşa çıkararak Bilecik ve Yarhisar'ı ele geçirdi. Komutanlarından Turgut Alp de İnegöl'ü zaptetti. 1301'de Yenişehir ve Yund Hisar, 1302'de Köprühisar fethedildi.

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