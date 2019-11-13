Nuri Demirağ kimdir? Nuri Demirağ'ın ilkleri... ✈
İlk demiryolu müteahhidi, ilk uçak fabrikası, ilk tek motorlu uçak, ilk çift motorlu yolcu uçağı, ilk yerli paraşüt üretimi… Türkiye'de ilklerin kurucusu olan, bütün olumsuzluklara ve engellemelere rağmen "
Zafer uçakların kanatlarındadır!" ilkesiyle yola çıkan Nuri Demirağ hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 13.11.2019
09:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
19:14
Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti tarihe intikal etmiş, Türk milleti İstiklal Savaşı vererek, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma iradesini göstermiştir. Bu vatanperver insanlar Türk milletinin bir daha geçmişte yaşanan talihsizlikleri yaşamaması için gayret etmişlerdir. Bu insanlardan biri de pek çok girişiminin yanında demiryolu yapmakla ün kazanan, daha sonra uçak fabrikası ve uçuş okulu açan Nuri Demirağ'dır.
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Ülkemizin ilk Türk yolcu uçağı
Nuri Demirağ,
ülkemizin ilk Türk yolcu uçağını yapan kişidir. 1886 senesinde Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya gelen Nuri Demirağ, Divriği Rüştiye Mektebi'nde aldığı eğitimin ardından kendi okulunda öğretmen yardımcısı olarak görev aldı. Memuriyet yıllarında bile girişimci ve vatansever olduğunu ortaya koyan adımlar atan Demirağ, zekâsıyla İstanbul'da Maliye Bakanlığı'na geçti. Azmi ve dürüst çalışmalarından dolayı maliye müfettişliğine yükseldi.
Demirağ soyadına layık görüldü
Samsun ile Erzurum, Sivas ile Erzurum ve Afyon ile Dinar hatlarını kapsayan 1012 kilometrelik demiryolunu bir yıl gibi oldukça kısa bir sürede tamamlamayı başaran Nuri Bey, 1934'te Demirağ soyadına layık görüldü.
13 Kasım 1957'de vefat etti
1945 senesinde Millî Kalkınma Partisi'ni kuran fakat meclise giremeyen Nuri Demirağ, 1954 seçimlerinde ise adaylığını Demokrat Parti'den gerçekleştirdi. Sivas milletvekili olmayı başaran siyasetçi; şehirde
çölleşmeyi önleme, tarım, hayvancılık, köprüler, limanlar ve enerji ile barajlar gibi konularda çalışmalar yaptı. 1957 senesinin 13 Kasım tarihinde şeker hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Demirağ, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
İlk demiryolu müteahhidi:
1926'da Samsun- Sivas demiryolu inşası ihalesine giren Demirağ, Türkiye Cumuriyeti'nin ilk demiryolu müteahhidi oldu. Demiryolu yapımı sürerken Bursa Merinos, Karabük Demir-Çelik, İzmit Selüloz, Sivas çimento fabrikasını ve Eceabat Havalimanı'nı inşa etti.
Boğaz Köprüsü projesi:
1931'de İstanbul Boğazı'na köprü inşası projesini başlattı ve aynı sistemde bir köprü inşa etmeleri için Golden Gate'i inşa eden firmayla anlaştı. Proje dönemin hükümetinden onay almadı ve gerçekleşmedi.