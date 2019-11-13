Nuri Demirağ kimdir? Nuri Demirağ'ın ilkleri... ✈

Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti tarihe intikal etmiş, Türk milleti İstiklal Savaşı vererek, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma iradesini göstermiştir. Bu vatanperver insanlar Türk milletinin bir daha geçmişte yaşanan talihsizlikleri yaşamaması için gayret etmişlerdir. Bu insanlardan biri de pek çok girişiminin yanında demiryolu yapmakla ün kazanan, daha sonra uçak fabrikası ve uçuş okulu açan Nuri Demirağ'dır.

Nuri Demirağ ile ilgili videomuzu izlemek için tıklayın.