Nene Hatun'un vatan müdafaası ve tarihimizdeki önemi
"Evladım anasız büyür de vatansız büyüyemez." diyen ve beşikteki bebeğini bırakarak cepheye koşan Nene Hatun'un
dillerden düşmeyen cesareti ile fedakarlığı nesilden nesile aktarıldı. Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından "93 Harbi" diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla simge haline gelen Nene Hatun'u, vefatının 66. yılında saygı ve minnetle anıyoruz.
Giriş Tarihi: 22.05.2020
08:48
Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
10:20
Osmanlı, Aziziye tabyalarında Nene Hatun'un teşvikiyle büyük bir dayanıklılık örneği ortaya koymuştu; Aziziye'yi kurtarmış, binlerce Moskof askeri öldürülmüştü. 3 aylık bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşan Nene Hatun ise elinde satırıyla, dövüşürken aldığı yaranın etkisiyle kanlar içinde yerde yatıyordu. Ama hiçbir şey ona kanlı satırını elinden bıraktırmayacaktı…
🔸 Erzurum kent merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Çeperli köyünde doğan Nene Hatun, 16 yaşındayken Erzurumlu Mehmed Efendi ile evlenerek Erzurum Taşmescit Mahallesi'ne gelin gitti.
🔸 Nene Hatun, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşına
22 yaşında gencecik bir anne olmasına rağmen " Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar." diyerek bebeğini beşikte bırakıp Erzurum halkıyla cepheye koştu.
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Nene Hatun'un destansı yaşamını izlemek için tıklayın
Nene Hatun'un cesareti ve fedakarlığı
🔸 Osmanlı tarihinin "93 Harbi" olarak adlandırılan en önemli savaşlarından
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında beşikteki bebeğini bırakarak cepheye koşan kahraman Türk kadını Nene Hatun'un cesareti ve fedakârlığı, Türk kadınının kahramanlığını gözler önüne serdi.
🔸 Genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla gönüllerde taht kuran ve Türk kadınının kahramanlığının simgesi olan Nene Hatun'un
bugün de dillerden düşmeyen bu cesareti nesilden nesile aktarıldı.
Dönemin NATO Orduları Başkomutanı Amerikalı General Matthew Ridgway'in Erzurum'da Nene Hatun'u cesaretinden dolayı ziyaret ederek elini öpmesi, kahraman Türk kadınının vatanı için tüm fedakarlığı yapabileceğini gösteren Nene Hatun isminin çok daha fazla tanınıp bilinmesini sağladı.
🔍 Nene Hatun anıtına dair özel görüntüleri izlemek için tıklayın
Zatürre nedeniyle vefat etti
🔸 Cumhuriyet döneminde "
Kırkgöz" soyadını alan Nene Hatun'un 4'ü erkek, 2'si kız 6 çocuğu dünyaya geldi.
🔸 İlk çocuğu Nazım'ı ve sonradan doğan iki oğlunu 1. Dünya Savaşı'nda şehit veren Nene Hatun, yakalandığı soğuk algınlığı ve zatürre nedeniyle kaldırıldığı Numune Hastanesinde
22 Mayıs 1955'te vefat etti.
Türk halkının kahramanlığını anlatarak övündüğü ve cesareti her nesle ulaşan Nene Hatun'un mezarı, Erzurum'da kahramanca mücadele ettiği Aziziye Tabyaları'nda bulunuyor.
Osmanlı tarihinin en önemli savaşlarından
🔸 Osmanlı tarihinin en önemli savaşlarından 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı, Osmanlı açısından büyük bir mağlubiyetle sonuçlandı.
🔸 Söz konusu dönemde Rus ordusunun baskınla aldığı kent merkezi yakınındaki
Aziziye Tabyaları, Erzurum halkının da yardımıyla yapılan karşı baskınla Ruslardan geri alındı.
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🔸 O dönemde Osmanlı,
büyük harplerin ve siyasi gerginliklerin yılgınlığı içerisindeydi. 93 Harbi 1877 yılında patlak verdi. Rus akınlarına karşı Osmanlı'da muazzam bir direniş vardı.
🔸 Plevne'de Osman Paşa, bugün bile akıllardan silinmeyecek bir mukavemet gösterdi. Kafkaslar'da ise
Ahmet Muhtar Paşa'nın namı dört bir yana yayılmıştı.
🔍 Nene Hatun'un fedakârlıkları