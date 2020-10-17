Nahçıvan tarihindeki kırılma noktaları

18. yüzyılda Rusya ve Osmanlı Devleti birbirlerinin burada yerleşmesine engel olmak amacıyla Safevîler'e karşı askerî harekete girişti. 1723-1724 yıllarında Kafkasya bölgesi, Rusya ve Osmanlı Devleti tarafından zapt edildi.

Temmuz 1724'te İstanbul'da imzalanan antlaşmaya göre Safevîlerin Hazar denizi bölgesi Rusya'ya, Tiflis, Revan, Gence-Karabağ, Tebriz, Erdebil eyaletleri Osmanlı Devleti'ne verildi. Safevî Şahı bu antlaşmayı reddedince Osmanlılar adı geçen eyaletleri ele geçirdi.

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