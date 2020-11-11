Müslüman alimlerin optik ile ilgili çalışmaları

Görmeye dair ilk teorileri Yunan bilginleri ortaya atmış; ancak Müslüman alimlerin çalışmaları bu teorilerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koymuştu. Bundan bin yıl önce Kindi, İbnü'l Heysem ve İbn Sehl gibi Müslüman alimler, gerçekleştirdikleri deneyler ve keşiflerle görmenin doğasını açıklamışlar; optik biliminin temellerini atmışlar ve kendilerinden sonra gelen bilim insanlarına önemli bir miras bırakmışlardı. Öyle ki, kaleme aldıkları eserler, optik ilminin başlıca kaynakları olmuşlardı.
Giriş Tarihi: 11.11.2020
17:58
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
18
‘GÖRME’ KONUSUNDAKİ İLK OPTİK ANLAYIŞ
2
18
MODERN OPTİK BİLİMİNİN TEMELİNİ ATAN KİNDÎ
3
18
“TARİHİN EN BÜYÜK 12 BEYNİNDEN BİRİ”
4
18
AVRUPALILAR OPTİK ALANINDA KİNDÎ’YE ATIFTA BULUNUR