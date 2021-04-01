Müslüman alimlerin minerallere dair keşifleri
İslam uygarlığının altın çağını yaşadığı 7 ila 14. yüzyıllar arasında Müslüman âlimler kimya ve yer bilimine dair pek çok keşfe imza atmışlardır. Cabir bin Hayyan, Ebubekir er Razi, İbn-i Sina gibi Müslüman âlimler, bu alanda pek çok buluş gerçekleştirmişler; minerallerin özellikleri, oluşumları, özgül ağırlıkları, kullanım alanları ve bulunabilecekleri yerlere ilişkin tespitlerini kaleme almışlardır. Elmas, zümrüt, zirkon, ametist, akik gibi değerli taşlar başta olmak üzere pek çok mineralin fiziksel ve kimyasal özelliklerine dikkat çekmişlerdir.
Giriş Tarihi: 01.04.2021
13:20
Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
13:51
KİMYA ALANINDA PEK ÇOK BULUŞA İMZA ATTILAR
Müslüman âlimler, özellikle de kimyasal çalışmalarında doğanın sunduğu unsurları en iyi şekilde değerlendirmişlerdir.
"el kimiya" olan bu kelime, Batıda alchemy olarak yer bulmuştur. Kimya kelimesi, Batı dillerine de Arapçadan geçmiş;
Müslüman kimyasının
özellikle üç kimyager göze çarpar: 200 yıl süren altın çağında
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722'de İran'da doğup 815'te ölen Câbir bir Hayyân.
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865'te doğup 925'te ölen İranlı âlim Muhammed bin Zekeriya er-Râzi.
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801'de doğup 873'te ölen Iraklı âlim Kindi.
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CİSİMLERE ETKİDE BULUNAN DÖRT PRENSİP
İslam uygarlığında kimya üzerine yaptığı çalışmalarla tarihe adını yazdıran Müslüman âlim Câbir bin Hayyan, pek çok kimyasal karışım ve formül üretmiştir.
🔸 Câbir bin Hayyan,
dikkat çekmiştir. pratiğin yanı sıra teorinin de oldukça önemli olduğuna
🔸
hayvansal ve bitkisel ürünlerden de faydalanmıştır. Oluşturulan iksirlerde minerallerden,
🔸 Câbir, doğada bulunan
bulunmuştur: elementlere etki sağlayan dört prensibe ilişkin şöyle bir tespitte
"Üç doğa âleminden olan cisimlere etkide bulunan dört prensip, onları etkileyen ve renklerini belirleyen ateş, su, hava ve topraktır.
Aslında Dolayısıyla bu bilimde (kimya), çok zayıf olanlarını güçlendirmek ve çok güçlü olanlarını zayıflatmak suretiyle, yani kısaca kusurlu olanı ıslah ederek söz konusu elementleri işlemeye dayanmaktayız. üç doğa âleminde bu dört elementin sonucu olmayan hiçbir aksiyon yoktur.
Üç doğa âlemindeki bu sayede her bilgiye ulaşır ve yaratılış bilgisini ve doğa sanatını kavrar." bu dört elementi kullanmayı kim başarır ise
🔸 Câbir, "ilm el havaşş" olarak adlandırdığı bir sistemle,
onların niteliklerini teknik ve tıp açısından incelemiştir. minerallerin, bitkilerin ve hayvanların özelliklerini,
🔸 Câbir, gerçekleştirdiği çalışmalarda
İslam coğrafyasında bulunduğu 8. yüzyılda geniş bir bilgiye sahip olmuştur. yabancı kültürlerden, özellikle Yunan kültüründen çok sayıda eserin tercümeler yoluyla
İSLAM UYGARLIĞINDA MİNERALOJİ BİLİMİ
İslam uygarlığında mineraloji, öncelikle Yunanlıların kaleme aldığı eserlerin tercümesi ile Müslüman âlimlerin ulaşabildiği kaynaklar üzerinden ele alınmıştır.
🔸 Konu ve dil uzmanı
ve bu sayede daha fazla yararlanabilmenin önünü açmıştır. Süryaniler ile Persler, Yunanların eserlerini kendi dillerine taşımaya başlamış
🔸 Böylece
Müslümanların faydalanabileceği kaynaklar haline gelmiştir. matematik, astronomik, doğa bilimi ve tıbbi konulara ilişkin pek çok eser
🔸
dört büyük kültür çevresinde ele alınır: Mineraloji ile ilgili yapılan çalışmalar bilim tarihinde
Mısır-Babil, Yunan-Roma, İslam ve Yeni Çağa götüren Hristiyan-Avrupa kültür çevresi.
🔸 Genel anlamda bakıldığında
mümkündür. hepsinin birbiri ile yakın ve nesnel ilişkiler içinde olduğunu söylemek
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Kimyanın temellerini atan üç İslam alimi
YUNAN KAYNAKLARINDAN FAYDALANDILAR
Mineraloji alanındaki Yunan bilginler, bu minerallere, taşların isimlerine ve sahip oldukları özelliklere dair kaynaklarından söz etmemişlerdir.
🔸 Müslüman âlimler ise bu konuda oldukça titiz davranmışlar;
ve yazar, eser adı gibi verilere de yer vermişlerdir. hakkında bilgi aldıkları her taşı, kaynağını belirtmişler
🔸 Arap-İslam mineralojisinde başat kaynaklardan olan
içerisinde 72 taş tarif edilmiştir. Aristoteles'in taşlar kitabı Arapçaya tercüme edilmiş;
🔸 Yunanların eserlerinden bu anlamda istifade etmek,
oldukça yaygındır. İslam öncesi ve erken İslam döneminde Akdeniz bölgesinde
🔸 Bu eserlerin önemi erken dönemde
"pseudo" ismi altında alıntılanmışlardır. fark edilerek tercüme edilmiş ve "gerçek" sayılarak
İHVAN-I SAFÂ’NIN RİSALELERİNDE MİNERALOJİ
Yunanların mineraloji, farmakoloji ve tıpla ilgili pseudo eserleriyle birlikte İslam coğrafyasında minerallerin yalın ve doğaya ilişkin tariflerine ulaşılmıştır.
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muska gibi sihirli özelliklerine dair kullanımları hakkındaki görüşlerin de aktarıldığı bilinir. Bununla birlikte taşların etkileri,
🔸 Arap-İslam mineralojisinde
ancak bunların ağırlığı Yunan kaynakları kadar değildir. Hintçe ve Farsça kaynaklardan pek çok izler görülür;
🔸 Alman şarkiyatçısı ve doğa tarihçisi Julius Ferdinand Ruska,
pek çok vurguya dikkat çekmiştir. Arapça kozmoloji ve doğa felsefesi eserlerinde, minerallerin oluşumuna ve kimyasal özelliklerine ilişkin
10. yüzyılda ansiklopedik risaleleriyle tanınan felsefe topluluğu İhvan-ı Safâ'nın risalelerinde, minerallerin oluşumu hakkındaki açıklamaları Ruska, oldukça ilginç karşılamıştır:
"Bu risale, şimdiye kadar hiç dikkate alınmamış pek çok jeolojik unsur içermektedir. Örneğin Birinci grup toz, kil ve tuz steplerinde oluşmaktadır ve olgunlaşma için sadece bir yıla gereksinim duymaktadır; bunda step tuzunun, alçı taşının ve benzerlerinin Ön Asya'nın kuru iklimindeki hızlı oluşumu görülür. mineraller, oluşumları için gerekli olan zamana göre üç gruba ayrılmıştır.
İkinci grup, mercan ve inciler gibi deniz dibinde oluşan, yavaş yavaş büyüyen taşlardır. Son grup taşların içerisinde, Bunlardan bazıları, ancak yüzyıllar içerisinde olgunlaşır. Sabit yıldızlar göğü 36 bin yılda bir devir yapmaktadır, buna bağlı olarak yeryüzünde koşullar değişir, tarım alanlarından çöller, çöllerden tarım alanları oluşur, denizlerden stepler ve sıra dağlar yükselir, çöller ve sıra dağlar denize batar." sıra dağların boşluklarında oluşan metaller ve değerli taşlar bulunur.
🔍 Müslüman alimlerin yer bilimi ile ilgili keşifleri