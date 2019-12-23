Müslüman alimlerin yer bilimi ile ilgili keşifleri

Mücevher ve değerli taşlar özel türde minerallerdir. Zor bulunan ve (renk, şeffaflık ve parlaklık bakımından) son derece güzel olan bu mineraller, aynı zamanda fiziksel ve kimyasal değişikliklere belirli bir süre dayanabilecek kadar serttirler.

Elmas, yakut, safir ve zümrüt gibi değerli taşların hepsi bu özelliklere sahiptir. İmparatorların, kralların ve varlıklı insanların mücevherlere büyük önem vermesi, büyük ihtimalle değerli taşların insan medeniyetinin ilk gününden bu yana aranıp keşfedilmesinin en önemli sebeplerindendir.