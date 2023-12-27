Mehmet Akif’in Teşkilat-ı Mahsusa’daki gizli görevi

Mehmet Akif… Bugün bir benzeri daha yazılamayacak ve kıvançla okuduğumuz İstiklal Marşımızın yazarı... Osmanlı'nın en sancılı döneminde insanları birlik ve beraberliğe davet etmiş, Vatanımızın kurtuluş mücadelesinde önemli rol oynamıştı. Üstelik sadece kalemle de değil. Osmanlı'nın istihbarat teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın verdiği gizli bir görevle de.