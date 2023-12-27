Mehmet Akif’in Teşkilat-ı Mahsusa’daki gizli görevi
Mehmet Akif… Bugün bir benzeri daha yazılamayacak ve kıvançla okuduğumuz İstiklal Marşımızın yazarı... Osmanlı'nın en sancılı döneminde insanları birlik ve beraberliğe davet etmiş, Vatanımızın kurtuluş mücadelesinde önemli rol oynamıştı. Üstelik sadece kalemle de değil. Osmanlı'nın istihbarat teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın verdiği gizli bir görevle de.
Giriş Tarihi: 27.12.2023
11:20
Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
11:42
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I. Dünya Savaşı, tüm hızıyla devam ediyordu. İngiltere, Fransa ve Rusya sömürge ülkelerden getirdiği Müslüman askerleri ön saflarda kullanıyor, "Almanlar halifenizi esir aldılar. Biz de onu kurtarmaya çalışıyoruz." yalanlarıyla kandırıyordu.
◾ Bu Müslüman askerlerden bazıları, Almanlara karşı savaşırken
esir düştü ve Berlin'de onlar için özel olarak inşa edilen esir kamplarına getirildiler.
◾ Almanya, Osmanlıyla aynı safta savaştığından
Müslüman esirlere ayrı bir itina gösteriyordu. Bu özel muamelenin de Osmanlı tarafından görülmesini istiyordu.
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Müslüman esirlerin Osmanlı'ya karşı savaştıklarını hatırlatacak ve onları bilinçlendirecek birine de ihtiyaçları vardı.
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İslam birliğini sağlamak isteyen şair, tüm İslam coğrafyasında ilgiyle takip ediliyordu. İşte bunun için en uygun kişi Mehmet Akif'ti.
◾ Mehmet Akif, böylelikle Osmanlı'nın istihbarat şubesi olan Teşkilat-ı Mahsusa tarafından görevlendirildi ve
Müslüman esirlerin hayatını görmek, onlarla iletişime geçmek için 1914 yılı sonlarında Berlin'e gitti.
◾ Buradak
i Müslüman esirlerle tek tek konuşma imkânı yakalamış, Osmanlı'ya karşı savaştığının farkında olmayan askerleri aydınlatmaya çalışmıştı.
Mehmet Akif Ersoy'dan 100 alıntı
◾ Müslüman esirlere,
İngiliz ve Rusların sömürge politikalarını anlattı, bağımsızlıkları için mücadele etmelerini telkin etti. Ayrıca yazdığı Arapça beyanatlar da İtilaf devletlerinin cephelerine, uçaklarla atıldı.
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Akif'in bu çabaları sonuç vermiş, bazı Müslüman askerler cepheden kaçmaya başlamıştı.
Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ı hakkında 10 bilgi
◾ Bazı esir Müslüman askerler de saf değiştirmiş, Bu askerlerden Asya taburu oluşturulmuştu. Sonrasında Asya taburu Irak cephesine Osmanlı'nın yanında savaşmaya gitmişti.
◾ Mehmet Akif, Almanya'daki izlenimlerini
"Berlin Hatıraları" adlı manzum eserinde kaleme aldı.
Çok yönlü bir şair portresi: Mehmet Akif Ersoy
◾ Milli mücadelemizin sarsılmaz ismi Mehmet Akif, sadece kalemiyle değil Teşkilat-ı Mahsusa'daki görevleriyle de
Berlin'den Arabistan'a kadar vatan savunmasında etkin rol oynadı.