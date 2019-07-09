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Laleyi dünyaya tanıtan seyyah Kanuni’yi nasıl anlatmıştı?

Osmanlı'da büyük bir özenle yetiştirilen lalenin Avrupa'ya ilk kez Kanuni Sultan Süleyman devrinde gittiğini biliyor muydunuz? Türk lalesini önce Avrupa'ya daha sonra tüm dünyaya tanıtan Busbecq, Osmanlı topraklarına elçi olarak gelmişti. Busbecq, bir tören sırasında Kanuni'yi görmüş, kaleme aldığı seyahatnamesinde "onda bir zerre bile gurur nişanesi görülmediğini" söylemişti. Peki Busbecq, payitahta dair başka neler anlattı?

Giriş Tarihi: 09.07.2019 08:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 13:30
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TÜRK LALESİNİ DÜNYAYA O TANITTI
TÜRK LALESİNİ DÜNYAYA O TANITTI

Birçoklarının Türk lalesini dünyaya tanıtan insan olarak tanıdığı, Avusturyalı diplomat ve bitki bilimci Augier Ghislain de Busbecq, 16. yüzyıl Osmanlı İstanbul'u ve Kanuni Sultan Süleyman devrini seyahatnamesinde anlatmıştı.

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AUGIER GHISLAIN DE BUSBECQ KİMDİR?
AUGIER GHISLAIN DE BUSBECQ KİMDİR?

1522 yılında dünyaya gelen Busbecq, bugün Fransa sınırları içinde kalan Bousbecque şehrinde doğdu.

Üniversiteden sonra İtalya'da farklı birkaç üniversitede yüksek eğitimini tamamladı ve kamu görevlisi oldu.

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OSMANLI’YA ELÇİ OLARAK GÖNDERİLDİ
OSMANLI’YA ELÇİ OLARAK GÖNDERİLDİ

1554 yılında Avusturya Arşidükü I. Ferdinand tarafından Osmanlı Devleti'nin payitahtına elçi olarak gönderildi.

Elçilik heyetinde, İstanbul'a dair kendi seyahatnamesini kaleme alan Hans Dernschwam da bulunuyordu.

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İSTANBUL’DA YEDİ YIL GÖREV YAPTI
İSTANBUL’DA YEDİ YIL GÖREV YAPTI

İki ülke arasındaki barışı yenileme göreviyle İstanbul'a gelen Busbecq'in İstanbul'daki görevi yedi yıl devam etti.

İstanbul'dan sonra Paris büyükelçisi olarak görev alan seyyah, emekli olup ülkesine dönerken yolda bir saldırıya uğradı. Aldığı yaralar sonucunda birkaç gün içerisinde öldü.

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SEYAHAT NOTLARINI MEKTUP TARZINDA KALEME ALDI
SEYAHAT NOTLARINI MEKTUP TARZINDA KALEME ALDI

Busbecq, seyahat notlarını mektup tarzında kaleme alanların öncüsü sayılabilecek bir seyyahtır.

İstanbul'da bulunduğu sırada dikkatli gözlemlerini ve izlenimlerini Macar bir diplomat olan arkadaşı Nicholas Michault'a yolladığı dört mektupla paylaştı.

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