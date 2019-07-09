Laleyi dünyaya tanıtan seyyah Kanuni’yi nasıl anlatmıştı?

Osmanlı'da büyük bir özenle yetiştirilen lalenin Avrupa'ya ilk kez Kanuni Sultan Süleyman devrinde gittiğini biliyor muydunuz? Türk lalesini önce Avrupa'ya daha sonra tüm dünyaya tanıtan Busbecq, Osmanlı topraklarına elçi olarak gelmişti. Busbecq, bir tören sırasında Kanuni'yi görmüş, kaleme aldığı seyahatnamesinde "onda bir zerre bile gurur nişanesi görülmediğini" söylemişti. Peki Busbecq, payitahta dair başka neler anlattı?