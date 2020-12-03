Kızı Şadiye Sultan’ın kaleminden Sultan Abdülhamid’in sürgün yılları

📌 Otuz üç yıl devletin başında olan Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı'nın en önemli padişahlarından biriydi. Devletin çok zor bir zamanında yönetimi devralan Sultan, modern anlamda pek çok atılım gerçekleştirdi. Yurt dışındaki teknolojik gelişmeleri takip edip bunları Osmanlı'ya entegre etti.

📌 Tarihler, eski takvime göre 31 Mart'ı (13 Nisan 1909) gösterdiğinde İstanbul'da ayaklanma patlak verdi. İstanbul'daki olaylar, 11 gün kanlı bir şekilde devam etti. Selanik'ten gelen Hareket Ordusu'nun 23-24 Nisan 1909 gecesi İstanbul'a girmesinden sonra bastırıldı.

II. Abdülhamid, kendisine sadık olan Birinci Ordu ile Hareket Ordusu'na karşı konulması hususunda yapılan teklifleri kabul etmeyerek, Müslümanların halifesi olduğunu ve Müslüman'ı Müslüman'a kırdıramayacağını söyledi.

Sultan II. Abdülhamid'in bir günü nasıl geçerdi?