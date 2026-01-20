Bugün
Kazancı Bedih: Anadolu'nun yanık sesi

Yayınlanma Tarihi: 20.01.2026 13:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:38

22 yıl önce aramızdan ayrılan Türk halk müziği sanatçısı Kazancı Bedih (Bedih Yoluk), gazel geleneğinin unutulmaz isimlerindendir. Çocukluğundan itibaren bağlama, ud ve tambur gibi çalgılara hakim olan sanatçı, kazancılık mesleğindeki ustalığından dolayı "Kazancı Bedih" adıyla anıldı. Türk müziğine damga vuran bu büyük üstadı rahmetle anıyoruz.

Anadolu'nun yanık sesi, sıra gecelerinin ustası ve gazellerin piri olarak tanınan Bedih, Çulhacı Halil ile Zemzem Hanım'ın çocuğu olarak 1929'da Şanlıurfa'da dünyaya geldi.

◾ Çocukluğundan itibaren müzikle ilgilenen, cümbüş, ut ve tambur çalmayı öğrenen sanatçı, kazancılık mesleğini uzun yıllar icra etmesi, yeteneği ve işindeki mahareti dolayısıyla halk arasında "Kazancı Bedih" olarak tanındı.

◾ Belediyede işçi olarak 1950'de çalışmaya başlayan Kazancı Bedih, 1975'te emekli oldu. Müziğe ilgisi dolayısıyla taziyelerde ve mevlitlerde gazel okumaya başladı.

◾ Divan edebiyatının önemli isimlerinden Fuzuli ve Nabi'nin gazellerini davudi sesiyle okuması ve bir güfteyi farklı makamlarda icra edebilmesiyle sanat camiasının dikkatini çeken sanatçı, kısa sürede dost meclislerinde sevilen ve aranan kişi olmayı başardı.

Kazancı Bedih, gazelin yanı sıra icra ettiği uzun hava ve türküleri de her yaş grubuna sevdirdi. İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Selahattin Alpay ve Mahmut Tuncer'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü ismin örnek aldığı sanatçı, Şanlıurfa'ya özgü "sıra gecesi"ne 1985'ten itibaren okuduğu gazellerle damga vurdu.

◾ Hemşehrisi İbrahim Tatlıses'in daveti üzerine şov programına katılan Bedih, sıra gecelerinde seslendirilen türküleri okuyarak kente has bu geleneğin ulusal anlamda bilinmesini sağladı. Sıra geceleri böylece birçok ulusal televizyon yapımcısı, müzik şirketi ve otelin ilgisini çekti.

Yavuz Turgul'un yönettiği 1996 yapımı Eşkıya filmindeki sıra gecesi sahnesinde yer almasıyla şöhreti zirveye çıkan Kazancı Bedih, çok sayıda plak şirketinden gelen teklifleri değerlendirerek müzik piyasasına giriş yaptı.

◾ Sesi ve müzik yeteneğiyle halk arasında "pir" olarak anılmaya başlayan Bedih, 2003'te sanat hayatına son verdiğini açıkladı.

Kazancı Bedih, 19 Ocak 2004'te Şanlıurfa'daki evinde uyuduğu sırada, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek eşiyle birlikte hayatını kaybetti.

Mütevazı kişiliğiyle tanınan sanatçı, gazelleriyle meşhur olduğu yıllarda dahi çok sevdiği kazancılık mesleğini yapmaya devam etmesiyle biliniyordu.

