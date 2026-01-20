Kazancı Bedih: Anadolu'nun yanık sesi

3 /5













◾ Kazancı Bedih, gazelin yanı sıra icra ettiği uzun hava ve türküleri de her yaş grubuna sevdirdi. İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Selahattin Alpay ve Mahmut Tuncer'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü ismin örnek aldığı sanatçı, Şanlıurfa'ya özgü "sıra gecesi"ne 1985'ten itibaren okuduğu gazellerle damga vurdu.

◾ Hemşehrisi İbrahim Tatlıses'in daveti üzerine şov programına katılan Bedih, sıra gecelerinde seslendirilen türküleri okuyarak kente has bu geleneğin ulusal anlamda bilinmesini sağladı. Sıra geceleri böylece birçok ulusal televizyon yapımcısı, müzik şirketi ve otelin ilgisini çekti.