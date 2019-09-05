Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü askerlerden neden gizlendi?
Kanuni Sultan Süleyman 7 Eylül 1566'da, yürüyecek hali yokken çıktığı 13'üncü seferi olan Sigetvar kuşatması sırasında şehit düştü. 72 yaşında at üzerinde dahi savaşacak gücü olmamasına rağmen 6 milyon 557 bin kilometrekare toprağı, yaptığı fetihlerle 14 milyon 893 bin kilometrekareye ulaştırdı. Ancak Kanuni'nin ölümü 42 gün sır gibi saklandı! Peki, Kanuni neden bu sefere çıkmak istemişti? Ölümü neden gizlendi? Sultan Süleyman'ın ölümü hakkında merak edilenleri derledik.
Giriş Tarihi: 05.09.2019
17:01
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
20:44
TAHTA GEÇİŞİ KOLAY VE TARTIŞMASIZ OLDU
Şehzade Süleyman, 1512'de tahta geçmesi ve babasına vekalet etmesi için İstanbul'a çağrıldı. Kısa bir süre sonra Saruhan sancak beyliğinde görev yaptı. Süleyman'ın kendisinden başka erkek kardeşi olmadığı için, Yavuz Sultan Selim'in vefatı üzerine
kolay ve tartışmasız bir şekilde 1520'de tahta geçti.
Kendinden emin bir padişah olan Sultan Süleyman,
yapacağı işlerde hiç acele etmez ve hepsine uzunca düşünerek karar verirdi. Aynı zamanda verdiği emirlerinden de geri dönmezdi.
YAPTIĞI FETİHLERLE OSMANLI'NIN GÜCÜNE GÜÇ KATTI
Belgrad'ın fethiyle Orta Avrupa'nın kapılarını Osmanlı'ya açtı. Rodos fethiyle Akdeniz'de hakimiyeti sağladı. 60 bin kişilik ordu ve 300 top ile Mohaç'ta Macar ordusuyla savaştı ve 2 saat gibi kısa bir sürede büyük bir zafer kazandı.
Osmanlı Devleti'ne en uzun süre liderlik etmesiyle ve kazandığı zaferlerle bilinen Kanuni Sultan Süleyman, babasından devraldığı
6 milyon 557 bin kilometrekare toprağı, yaptığı fetihlerle 14 milyon 893 bin kilometrekareye ulaştırdı.
KANUNİ’NİN İLK İCRAATI NE OLDU?
Birinci Süleyman 30 Eylül 1520'de tahta geçtiğinde
ilk olarak babasının sert icraatından dolayı mağdur olanların durumlarını düzeltti. Birinci Selim'in Tebriz ve Kahire'den zorla getirttiği sanatkârlardan isteyenlerin memleketlerine dönmesine izin verdi, İran'la Osmanlı ilkesi arasındaki ipek ticareti yasağını kaldırdı; bu ticareti yaptıkları için mallarına el konulan tüccarların zararlarını devlet hazinesinden karşıladı.
"KANUNİ" LAKABI NE ZAMAN VERİLDİ?
Birinci Süleyman'la birlikte kullanılan "Kanuni" sıfatı onun kendisi için takındığı veya devrinin yazarları tarafından ona verilmiş bir unvan değildir. Birinci Süleyman kendi döneminin Avrupalı yazarları tarafından
''Muhteşem'', ''Büyük Türk'' gibi lakaplarla anılıyordu.
SON SEFERİNE ÇIKMADAN ÖNCE NELER YAPTI?
Kanuni, sefere çıkmadan önce Eyüp Sultan'ı ve
atalarının türbelerini ziyaret gitti. Gittiği türbelerde fakirlere büyük miktarlarda sadaka dağıttı. 5 Nisan 1566 Cuma günü yola çıkacaktı ancak padişahın rahatsızlığı bunu engelledi. Ramazan Bayramı İstanbul'da geçirildikten sonra 29 Nisan günü büyük bir merasimle padişah ve devlet ileri gelenleri İstanbul'dan yola çıktılar. Kanuni'nin son seferine çıkışı çok haşmetliydi.
Padişahın yakın maiyetini teşkil ede peykler, solaklar ve müteferrikalar bu merasim esnasında göz alıcı kıyafetler giydi. İstanbullular da bu töreni seyre çıkmışlardı. Rengarenk kıyafetler içerisinde bayraklar ve silahları ile çeşitli askeri kıtaların geçiş töreni seyreden herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Padişah beyaz elbiseleriyle at üzerinde muhteşem maiyeti eşliğinde İstanbul'dan ayrılmıştı. Devrin tarihçileri padişahın beyaz sakallı ve beyaz elbiseli halinin nurdan bir minareye benzediğini söylerlerdi. Kanuni'nin yanında başta veziriazam olmak üzere bütün vezirler, yeniçeri ağası, defterdarlar ve önde gelen bürokratlar da vardı.