Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü askerlerden neden gizlendi?

Şehzade Süleyman, 1512'de tahta geçmesi ve babasına vekalet etmesi için İstanbul'a çağrıldı. Kısa bir süre sonra Saruhan sancak beyliğinde görev yaptı. Süleyman'ın kendisinden başka erkek kardeşi olmadığı için, Yavuz Sultan Selim'in vefatı üzerine kolay ve tartışmasız bir şekilde 1520'de tahta geçti.

Kendinden emin bir padişah olan Sultan Süleyman, yapacağı işlerde hiç acele etmez ve hepsine uzunca düşünerek karar verirdi. Aynı zamanda verdiği emirlerinden de geri dönmezdi.