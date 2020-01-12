Kanuni Sultan Süleyman sel felaketinden nasıl kurtulmuştu?

◾ Büyük çapta can ve mal kaybına yol açan afet türleri arasında sel ve su taşkınları da önemli bir yer tutar. Arapça seyl ve Farsça sil kelimelerinden gelen sel, sürekli ve şiddetli yağmurun yağması ya da karların hızlı bir şekilde erimesiyle, drenaj sistemlerindeki yetersizlik sebebiyle akarsuların taşmaları ve önüne gelen her şeyi alıp götürecek şiddette akmasıyla oluşur.

İstanbul'un şehir hafızasında yer eden 10 olay