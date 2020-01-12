Kanuni Sultan Süleyman sel felaketinden nasıl kurtulmuştu?
İstanbul; tarihinde nadiren de olsa büyük sel felaketleri yaşadı. Bunlardan Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm tehlikesi atlattığı felaket, bu tip afetler arasında hakkında malumat bulunan ender olaylardandır.
Kanuni, 1563'te İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde Halkalı Deresi civarında iken sele kapılmış; boğulmaktan son anda kurtulmuştu.
Giriş Tarihi: 12.01.2020
15:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
12:00
İstanbul sel felaketinde yaşananlar
◾ Büyük çapta can ve mal kaybına yol açan afet türleri arasında
sel ve su taşkınları da önemli bir yer tutar. Arapça seyl ve Farsça sil kelimelerinden gelen sel, sürekli ve şiddetli yağmurun yağması ya da karların hızlı bir şekilde erimesiyle, drenaj sistemlerindeki yetersizlik sebebiyle akarsuların taşmaları ve önüne gelen her şeyi alıp götürecek şiddette akmasıyla oluşur.
İstanbul'un şehir hafızasında yer eden 10 olay
◾ Dünyada her yıl yaklaşık
ortalama 75 milyon insan sellerden farklı şekillerde etkilenir. Bununla birlikte, sel felaketlerinin en çok etkilediği ülkeler genellikle bol yağış alan Güneydoğu Asya ile Orta ve Güney Amerika ülkeleridir.
◾ Osmanlı fethinden sonra İstanbul'da yaşanan ilk büyük sel felaketi,
24 Ağustos 1553'te gece yarısı Kâğıthane'de meydana geldi. İstanbul, tarihindeki en büyük sel felaketlerinden biriyle de 1563'te karşılaştı.
◾ Bu tarihte
Kanuni Sultan Süleyman, bardaktan boşalırcasına yağan yağmurda boğulma tehlikesi atlattı.
İstanbul'un tarihe damga vuran 10 önemli olayı
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Haliç kıyıları, Galata sırtları, Boğaz'a yakın yerler, Halkalı, Silivri, Küçükçekmece ve Büyükçekmece sel nedeniyle adeta savaş alanına döndü. Bu sebeple, İstanbul'da su kıtlığı başladı.
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Selin önüne katıp sürüklediği ağaç, taş-toprağın yüksekliği Kâğıthane'deki büyük çınarların tepelerine kadar yükseldi.
Kanuni sel felaketinden nasıl kurtuldu?
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İstanbul; Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde, nadiren de olsa büyük sel felaketleri yaşadı. Bunlardan Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm tehlikesi atlattığı sel, bu tip afetler arasında hakkında malumat bulunan ender olaylardandır.