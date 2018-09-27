Kaçırılan tarihi eserlerimizin Anadolu topraklarına dönüş hikâyesi
Asırlara tanıklık eden coğrafyamızda, 1800'lerden itibaren Anadolu'ya gelen Fransız, Alman, İngiliz; tarihçi, arkeolog ve mühendislerin yaptığı çalışmalar nedeniyle yüzlerce tarihi eserimiz kaçırıldı.
Giriş Tarihi: 27.09.2018
12:47
Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
13:04
'ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİNİN KAYIP PARÇALARI TÜRKİYE'DE
'ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİNİN KAYIP PARÇALARI TÜRKİYE'DE
'ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİNİN KAYIP PARÇALARI TÜRKİYE'DE
ÇOK SAYIDA ESER ANADOLU'YA GETİRİLDİ