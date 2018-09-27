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Kaçırılan tarihi eserlerimizin Anadolu topraklarına dönüş hikâyesi

Asırlara tanıklık eden coğrafyamızda, 1800'lerden itibaren Anadolu'ya gelen Fransız, Alman, İngiliz; tarihçi, arkeolog ve mühendislerin yaptığı çalışmalar nedeniyle yüzlerce tarihi eserimiz kaçırıldı.

Giriş Tarihi: 27.09.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 13:04
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'ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİNİN KAYIP PARÇALARI TÜRKİYE'DE
'ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİNİN KAYIP PARÇALARI TÜRKİYE'DE

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Türkiye'ye getirildi.

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'ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİNİN KAYIP PARÇALARI TÜRKİYE'DE
'ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİNİN KAYIP PARÇALARI TÜRKİYE'DE

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca, törenle Türk görevlilere teslim edilen Zeugma Mozaiklerine ait 12 parça, ABD'nin Chicago kentindeki havalimanına ulaştırıldı. Havalimanında THY'ye ait uçağa özenle yüklenen mozaik parçaları Türkiye gönderildi.

Atatürk Havalimanı'na gelen uçakta bulunan konteynerler içindeki parçalar, kargo bölümünden indirildi. Araçlara yüklenen parçalar, Gaziantep'e hareket edecek uçağın bulunduğu aprona götürülüyor.

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'ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİNİN KAYIP PARÇALARI TÜRKİYE'DE
'ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİNİN KAYIP PARÇALARI TÜRKİYE'DE

ABD'den THY'ye ait tarifeli uçakla Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçalarının, Gaziantep'teki sis nedeniyle sabah saatlerinde kente ulaştırılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında daha önce imzalanan anlaşma uyarınca, törenle Türk görevlilere teslim edilen Zeugma Mozaiklerine ait 12 parça, ABD'nin Chicago kentinden THY'ye ait uçakla akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi.

Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Gaziantep'e gönderilecek mozaikler, Gaziantep Havalimanı'nda etkili olan sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine THY Kargo Şefliğinde bekletiliyor. Mozaiklerin sabah uçakla Gaziantep'te getirilmesi planlanıyor.

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1965'TEN BERİ ABD'DEYDİ
1965'TEN BERİ ABD'DEYDİ

1960'lı yıllarda Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan, 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma Mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş halde sergileniyordu.

Eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 ay önce protokol imzalanarak çalışmalara başlanmıştı.

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ÇOK SAYIDA ESER ANADOLU'YA GETİRİLDİ
ÇOK SAYIDA ESER ANADOLU'YA GETİRİLDİ

200 yıldır yapılan kazılarla çalınan eserlerimizin izi ABD ve Avrupa'ya kadar uzandı. Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Anadolu topraklarına döndürülmesi için çalışan Türkiye, bu eserlerin bulunduğu ülkeleri ziyaret etti. Ziyaretler sonrası Türkiye'ye ait olan eserlerin envanteri çıkarıldı: "Türkiye'den kaçırılan tarihi eser sayısı: 150 bin; Irak işgali sürecinde kaçırılan tarihi eser sayısı: 15 bin; Irak Kütüphanesi'nden kaçırılan el yazmalı eser sayısı: 82 bin 258…

Anadolu toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu nedenle kültür varlıkları açısından önemli bir yere sahip. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kayıtlı 2 milyon objesi bulunuyor. Bu objelerin bir milyonu ise sikkelerden oluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren müzelerin koleksiyonlarında ise geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan 3 milyon 331 bin 359 eser bulunuyor.

Türkiye, yurtdışında binlerce olarak ifade edilen eserlerden birçoğunu çeşitli tarihlerde geri getirmeyi başardı. Özellikle 1980'den sonra çok sayıda eser, ait olduğu topraklara, Anadolu'ya getirildi. 1980'den sonra dava ve ikili görüşmeler yoluyla Afrodisias eserleri, Herakles lahidi, Boğazköy tabletleri, Elmalı sikkeleri, Marsyas Heykeli, Eşrefoğlu Camii ana giriş kapısı süsleme panoları, Afrodisias ören yerinden çalınan yüksek kabartma baş Türkiye'ye getirildi. 1960'ta ABD'ye kaçırılan Karun Hazinesi'ne ait eserler arasında bulunan 'Kanatlı Denizatı Broşu' da 2013 yılında yurdumuza getirildi.

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