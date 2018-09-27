Kaçırılan tarihi eserlerimizin Anadolu topraklarına dönüş hikâyesi

200 yıldır yapılan kazılarla çalınan eserlerimizin izi ABD ve Avrupa'ya kadar uzandı. Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Anadolu topraklarına döndürülmesi için çalışan Türkiye, bu eserlerin bulunduğu ülkeleri ziyaret etti. Ziyaretler sonrası Türkiye'ye ait olan eserlerin envanteri çıkarıldı: "Türkiye'den kaçırılan tarihi eser sayısı: 150 bin; Irak işgali sürecinde kaçırılan tarihi eser sayısı: 15 bin; Irak Kütüphanesi'nden kaçırılan el yazmalı eser sayısı: 82 bin 258…

Anadolu toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu nedenle kültür varlıkları açısından önemli bir yere sahip. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kayıtlı 2 milyon objesi bulunuyor. Bu objelerin bir milyonu ise sikkelerden oluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren müzelerin koleksiyonlarında ise geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan 3 milyon 331 bin 359 eser bulunuyor.

Türkiye, yurtdışında binlerce olarak ifade edilen eserlerden birçoğunu çeşitli tarihlerde geri getirmeyi başardı. Özellikle 1980'den sonra çok sayıda eser, ait olduğu topraklara, Anadolu'ya getirildi. 1980'den sonra dava ve ikili görüşmeler yoluyla Afrodisias eserleri, Herakles lahidi, Boğazköy tabletleri, Elmalı sikkeleri, Marsyas Heykeli, Eşrefoğlu Camii ana giriş kapısı süsleme panoları, Afrodisias ören yerinden çalınan yüksek kabartma baş Türkiye'ye getirildi. 1960'ta ABD'ye kaçırılan Karun Hazinesi'ne ait eserler arasında bulunan 'Kanatlı Denizatı Broşu' da 2013 yılında yurdumuza getirildi.