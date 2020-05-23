İstanbul’un sosyal yaşantısını renklendiren 12 adet
Toplum hayatında oldukça önemli bir yere sahip olan adetler, sosyal hayatı düzenleyen kurallar toplamıdır. Eski İstanbul sakinlerinin adetleri, şehrin gizem dolu bir yanını daha ele verir. Yedikleri duttan şifa bekleyen Osmanlı halkından, savaş uzar korkusuyla evde oya işlemeyen kadınlara kadar İstanbul'un yaklaşık 3 bin yıllık tarihinde bunlara benzer sayısız ilginç âdet var... Kenti tanımak ve geçmişiyle yüzleşmek isteyenler için İstanbul'un sosyal yaşantısını renklendiren 12 âdeti derledik.
Giriş Tarihi: 23.05.2020
13:14
Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
12:03
Tadı gitti adı kaldı: Helva sohbetler
💠 İstanbulluların helva yapma geleneğini
tahmin edilmektedir. Önceleri daha çok bir esnaf âdeti olan helva sohbetleri, Lale Devri'nden sonra en önemli kış toplantısı ve eğlencesi haline geldi. Bu sohbetlerde türlü oyunlar oynanır, saz takımları, mülatefeciler, şairler, nüktedanlar davet edilir; helva sohbeti hazırlıkları ve bu konuda gösterilen ihtimam düğünlerle yarışırdı. Anadolu'dan göç ettirilen halk sayesinde edindiği
💠 Helva sohbetlerine adını veren
oluştururdu. Odanın ortasına, çevresine on kişinin oturabileceği kadar büyük bir bakırsini yerleştirilir, siniye yaklaşık yirmi santim kalınlığında ağdalanmış halka şeker ve ortasına elenmiş un konulur, bu iş için çağırılmış ustalar Pir Selman-ı Pâk'e gülbanklar okuyarak helvanın yapımına başlarlardı. keten helvasının yapımı, bu eğlencenin merkezini
🔸 Ağdalanmış şeker elden ele geçirilerek inceltilirken misafirler
izlerlerdi. Helva kıvama gelip tel tel olunca misafirlere dağıtılır ve eğlencelere devam edilirdi. Helva sohbetleri, günümüzdeki altın gününe benzer şekilde kadınlar arasında da düzenlenirdi. türküler, şarkılar söyler, birbirlerine bilmeceler sorarak helvanın yapımını
🔸 *Gülbank: Gülbank, bir toplulukça,
dualara verilen ad. hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış tekbirlere,
🔍 OSMANLI'DA SOHBETLERİN VAZGEÇİLMEZ GELENEĞİ: HELVA
İstanbul'un şifası: Beyazıt dutluğu
💠 İstanbul halkı,
inanırdı. Eski İstanbullular konuşmayan, kekeme olan veya dili tutulan çocuklarını bu dutluğa getirir, dilleri düzelsin diye şifa niyetine dut yedirirlerdi. Bayezid Camii'nden ötürü meydandaki ağaçların ve meyvelerinin şifalı olduğuna
💠 18'inci yüzyılın sonlarına kadar
vardı. Haziran ve temmuz aylarındaki "dut zamanı" boyunca, İstanbul halkı şifalı dutlardan yemek için meydana gider, Beyazıt bu dönemde en hareketli zamanlarını yaşardı. İstanbul halkı, buradaki ağaç ve meyvelerinin şifalı olduğuna inanırdı. Eski İstanbullular konuşma bozukluğu yaşayan çocuklarını buraya getirir, şifa niyetine dut yedirirlerdi. Beyazıt Meydanı'nda 40 kadar dut ağacı
🔸 Bunun yanında
ayaklarını dut dallarına basmış çocuk hafızlar bu hastaların sırtlarını çiğnerlerdi. Beyazıt'taki ağaçların gövdesine de saygı gösterilirdi. Herkes bu ağaçlara çıkıp dut toplayamazdı. Bu işi yapmak için 40 kişi seçilirdi. kulunç rahatsızlığı çeken İstanbullular da cuma sabahları Bayezid Hamamı'na gelir,
🔸 Bu gençler
ilahiler eşliğinde meydanı dolaştıktan sonra dutları silkelerdi. Sonra da gümüş kepçelerle "Sultan Bayezid-i Veli ruhuna" diye bağırarak dağıtırlardı. dut zamanı boyunca abdest aldıktan sonra namaz kılar,
🔍 İSTANBUL'U ANLAMAK İÇİN GÖRÜLMESİ GEREKEN 10 MEKAN
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Çocuklar ramazan gecelerinde toplanıp, bir çanağa mum ya da kandil koyarak kapı kapıdolaşır ve komşulardan "donanma" parası dedikleri bir bahşiş toplarlardı. Eski ramazanlardaki eğlenceli çocuk âdetlerindendi.
💠 Yağ parası mum parası toplamaya çıkan çocuklar kapıların önünde durup hep bir ağızdan tekerlemelerini söyler, para vermeyen evlerin kandillerini taşlarlardı.
sözleri şu şekildeydi: Eski İstanbul çocuklarının en eğlenceli âdetlerinden biri olan yağ parası mum parası tekerlemesinin
🔸 "Yağ parası, mum parası /
/ Kömürlükte kömür / Hanımlara ömür / Merdivenden iniyor / Bize para veriyor / Yağlı kapı, ballı kapı / Halkası büyük, renkli kapı" Akşam oldu kandil parası
🔍 İSTANBUL'UN ANLAM KATTIĞI DEYİMLER VE SIRA DIŞI ÖYKÜLERİ
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💠 Sayıları on binlere varan
İstanbul esnafından tepsiler kiralanırdı. Ramazan ayının on beşinci gününde, saray kapılarında biriken yeniçeriler, sarayın orta kapısı olan Babüsselam'dan içeri alınır, saray mutfağının önüne bağlanmış olan baklava tepsilerinin önüne dizilirlerdi. yeniçerilere baklava dağıtmak için saray mutfağına,
💠 Önce padişah için iki tepsi baklava çekilir,
yeşil sırıkların üzerine yerleştirir ve geldikleri gibi sarayın ikinci kapısından çıkarlardı. ardından yeniçeriler her on nefere bir baklava olmak üzere tepsilerini alır,
💠 Baklava Alayı, İstanbul halkının her yıl seyrettiği eğlencelerden olmuştur. İstanbul halkı, baklava tepsilerinin geçeceği yollara doluşur ve bu şenlikli alayı seyretmek için birbirleriyle yarışırdı.
🔸 Yeniçeriler de saraydan aldıkları tepsi tepsi baklavaları,
Kışlalarda bu baklavalar yendikten sonra tepsiler, ertesi sabah saray mutfağına iade edilirdi. yeşil sırıklar üzerinde İstanbul sokaklarında dolaştırır ve kışlalarına ulaşırdı.
🔍 OSMANLI SULTANLARI NASIL YEMEK YERDİ?
💠 Eski İstanbul'da kadınların
gitme âdetiydi. O zamanki evler genelde ahşap ve avlulu, bahçeliydi ve sabah kahvesi için komşusuna giden kadın evin kapısını çalmadan en önemli sosyalleşmelerinden biri de sabah kahvesine feracesi ve başörtüsünü kol demirine astıktan sonra otururdu. "Hu hu, evde misin" diye seslenerek kapıyı açar,
🔸 Komşular kahvelerini içerken hal hatır sorar,
Mahalle yaşantısının değişmesiyle beraber teklifsiz sabah kahvesi âdeti de yavaş yavaş yok oldu. o günlerde önemli bir olay olduysa yorumlar yaparak bir süre sohbet ettikten sonra ayrılırlardı.
🔍 OSMANLI'NIN SOSYAL YAŞAMINA IŞIK TUTAN İLK FOTOĞRAFLAR