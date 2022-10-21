İstanbul’un kaybolan hazineleri

MERCAN SARAYI (ALİ PAŞA KONAĞI)

🔸 İstanbul'un gereksiz yere yıktırılan tarihi eserleri arasında birkaç saray da vardır. Bunlardan birisi İstanbul Üniversitesi merkez binasının kuzey tarafında Mercan Yokuşu başında bulunan Ali Paşa Konağı diğer adıyla Mercan Sarayı'dır.

🔸 Yapı İstanbul'un en gösterişli köşelerinden birinde, Haliç'in ve Boğaz'ın girişlerine hakim, Galata ve Üsküdar'ı gören bir noktada yükselir.

◾ Bu konağın yanması üzerine Sultan Abdülaziz tarafından tekrar inşa edilmesi için Ali Paşa'ya tahsis edilir. Bazı kaynaklarda yapının Balyan ailesinden Agop ve Sarkis Balyan tarafından yapıldığı belirtilir.

🔸 Halk arasında "Yanık Saraylar" adıyla tanınan Ali Paşa Konağı veya Mercan Sarayı, İstanbul siluetinin bir alameti olarak yıllarca boş durur. Binanın ihya edilerek üniversite kütüphanesinin buraya taşınılması düşünülse de bu plan gerçekleştirilemez. Zamanla da sarayın kalıntıları tamamen ortadan kaldırılır.