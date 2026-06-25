İstanbul’un ilk vakıf kütüphanesi

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🔹 Sultan II. Mehmed ilim, irfan ve dolasıyla medeniyet hareketlerini "büyük cihat" olarak kabul etti. Hatta bu ibareyi vakfiyesine yazdırarak tarihe de geçirdi.

🔹 Bu anlayışa binaen gerçekleşen önemli icraatlerden birisi de mübarek fethin ardından İstanbul'da ilim yuvalarına dair önemli adımlardan olan ilk vakıf kütüphanesiydi.

HAÇLILARIN YIKTIĞI İSTANBUL'U FATİH YENİDEN İMAR ETTİ