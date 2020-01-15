İstanbul'un en özel sarayı; İbrahim Paşa Sarayı

Bir yıl sonra 1522'de tahta çıkan Sultan Süleyman, 1523 yılında sadrazam tayin ettiği Pargalı İbrahim Paşa'ya sarayı hediye etti. Sarayın içerisinde bir kule ve çardağı, köşk, hazine odası, hamam, kiler, mutfaklar, divanhâne, hassa evleri, ahır gibi kısımlar yer alırdı.

İbrahim Paşa Sarayı, diğer vezir saraylarının aksine kagir olarak kesme taştan yapıldı. O dönemde saray, 4 avluluydu. Birinci avlu meydana bakan kısımda yer alırdı. Sarayın en önemli kısmı olan ikinci avluda divanhanenin ana giriş kapısı bulunurdu.