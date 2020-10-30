İslam uygarlığında ticaretin ana ürünü: Halılar

İlk kez Arabistan, İran ve Anadolu konargöçerlerinin ürettiği halı, kum fırtınalarından korunmak için çadır ve konforlu bir zemin kaplaması olarak vazife görmüştür.

Kimi zamansa mahremiyet sağlamak için duvarlara asmak amacıyla kullanılmış; battaniye, heybe ve semerin ikamesi olarak iş görmüştür.