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İslam uygarlığında temizlik kültürü ve hamamların tarihi

Bugün dünyanın dört bir yanındaki kaplıca ve sağlık merkezlerinin buhar banyolarına, kaliteli sabunlarına ve diğer lüks imkânlarına baktığımızda, bu durumun geçmişten bu yana böyle olduğunu düşünebiliriz. Ancak bir zamanlar pek çok coğrafya, hem bu bilince hem de bu imkanlara sahip değildi. İslam'ın yayılmasıyla birlikte Müslüman coğrafyalarda temizlik olmazsa olmaz kabul edilirken; Karanlık Çağlarını yaşayan Avrupa'da ise su ve banyo çok sevilmezdi.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 09:54
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ROMA DÖNEMİNDE HAMAMLAR BULUNURDU
ROMA DÖNEMİNDE HAMAMLAR BULUNURDU

Roma'nın çöküşüyle birlikte roma hayat tarzına özgü konfor unsurları da ortadan kayboldu. Romalılar için son derece kapsamlı bir bina kompleksi olan hamamda orta sıcaklıkta oda, sıcak buhar odası ve soğuk havuz bulunan ayrı bir oda bulunurdu.

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HAMAMLAR HEM TEDAVİ HEM DE KEYİF İÇİNDİ
HAMAMLAR HEM TEDAVİ HEM DE KEYİF İÇİNDİ

Daha büyük bazı hamamlarda ise Apoditerium denen ve soyunma odaları bulunan ayrı bölümler, bir okuma odası ve spor alanı mevcuttu. Ancak bu tedavi merkezleri yalnızca zengin ve siyasi elit tabaka içindi.

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ROMA’DAN KALAN HAMAM GELENEĞİNE SAHİP ÇIKTILAR
ROMA’DAN KALAN HAMAM GELENEĞİNE SAHİP ÇIKTILAR

Bu hamamlar Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sonrasında bakımsız kalırken, Akdeniz'in diğer tarafında, Suriye gibi ülkelerde Roma yönetimi altında yaşayan Araplar hamam geleneğine sahip çıktılar.

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İSLAM’IN TEMİZLİĞİ TEŞVİK ETMESİYLE ÖNEM KAZANDI
İSLAM’IN TEMİZLİĞİ TEŞVİK ETMESİYLE ÖNEM KAZANDI

Ancak hamamda kullanılan su Romalılardaki gibi durağan değildi, zira Araplar ve Müslümanlar İslam'ın temizlik, hijyen ve sağlığı teşvik etmesi sebebiyle suyun temizliğine büyük önem veriyordu. Öyle ki 250 binlik şehirde binlerce hamam bulunuyordu.

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MİMARİ OLARAK OLDUKÇA İHTİŞAMLILARDI
MİMARİ OLARAK OLDUKÇA İHTİŞAMLILARDI

Sosyal bir mekân olan hamam, olmazsa olmazlar listesinin üst sıralarında yer alıyordu. Hz. Muhammed, "temizlik imandandır" buyurmuştu. Memluk ve Osmanlı dönemlerinde özellikle zengin tasarım ve lüks dekora sahip görkemli ortamlar olan hamamların içerisinde nadide çeşmeler ve süs havuzları bulunuyordu.

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