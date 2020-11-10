İşgalden kurtarılan Karabağ’ın tarihi kırılma noktaları

Karabağ, bu tarihten itibaren Oğuzların göçlerine sahne oldu. Ardından Irak Selçuklularının eline geçen Karabağ ve civarı İldenizliler, İlhanlılar, Timurlu ve Akkoyunlular Safevîlere ev sahipliği yaptı.

Osmanlı'nın bu bölgeyle ilgilenmesi ise 16. yüzyılın ilk yarısındaki İran seferlerine rastlar. Ancak bölgenin doğrudan Osmanlı idaresine geçmesi 1578 Osmanlı-Safevî Savaşı sonrasında oldu.