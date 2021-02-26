İnsanlık tarihinin asırlık acısı: Hocalı Katliamı
Hocalı Katliamı'nın üzerinden 29 yıl geçti fakat acısı bugün de Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyor. Azerbaycanlılar, Ermeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını anıyor. Peki, Hocalı Katliamı nasıl gerçekleşti? Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı'nda yapılan işkenceler nelerdir? Sizler için, insanlık tarihinin siyah gecesi olan Hocalı Katliamı hakkında merak edilenleri ve bilinmeyenleri derledik.
Giriş Tarihi: 26.02.2019
12:06
Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
13:07
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'NİN ORTAK YARASI
İnsanlara zulüm yaparak milli ve dini kimliğine göre öldürmek, başka bir devletin toprağını ele geçirmek için yapılan Hocalı Soykırımı, insanlık tarihinin en acımasız cinayetlerinden biridir. Hocalı katliamı, Azerbaycan ve Türkiye'nin
ortak yarasıdır. 1992 senesi Şubat ayında Azeri Türklerinin tarihinin büyük facialardan birisini yaşandı. Çatışma sırasında Hocalı'da yüzlerce kişi hayatını vahşice kaybetti.
Karabağ savaşı başladığı sırada en önemli tepelerden biri Hocalıydı. Buranın stratejik konumuyla Ermeni askerlerin hedefi haline geldi ve Ermeni birlikler bu bölgeye vahşice saldırdırdı. Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti. Aylar süren vahşeti, 1992 yılının 25 Şubat'ında yoğunlaştıran Ermeniler, sivil halkı acımasızca katletti.
İnsan Hakları Savunma Merkezi, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Time dergisine göre Hocalı Katliamı, Ermenistan'ın ve 366. Motorize Piyade Alayı'nın
desteğindeki Ermeni güçler tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Markar Melkonyan'ın aktardığına göre kardeşi Monte Melkonyan, katliamın Ermeni güçler tarafından yapılan bir intikam olduğunu açıkladı.
20. YÜZYILIN EN BÜYÜK KATLİAMI
Ermeniler, savunmasız halka acımasızsa işkence yaparak
20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdak i 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.
Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu ve Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı.
Esirlerin 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı. Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Azerbaycan devletinin işgal nedeniyle uğradığı zarar ise 170 milyon doları buldu.
İŞKENCELERE MARUZ KALDILAR!
Katledilenlerin adli tıp muayeneleri ve şahit ifadelerine göre,
Hocalı sakinlerinin kafa derisinin soyulması, kurak, burun, organlarının kesilmesi, gözlerin çıkartılması gibi kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın akılalmaz işkencelere maruz kaldığını açıkça kanıtladı. Katliam kurbanları arasında boynu vurularak, yakılarak katledilenlerin yanı sıra karnı süngülenen hamile kadınlar da vardı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar da katliamın büyüklüğünü ortaya koydu.