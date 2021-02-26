İnsanlık tarihinin asırlık acısı: Hocalı Katliamı

Ermeniler, savunmasız halka acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu ve Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı. Esirlerin 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı. Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Azerbaycan devletinin işgal nedeniyle uğradığı zarar ise 170 milyon doları buldu.