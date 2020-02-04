İlk güreşçimiz Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf’un başarısının sırrı nedir?
İlk güreşçimiz Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf’un başarısının sırrı nedir?
Koca Yusuf, dünya güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isim. Henüz genç yaşlardayken "başpehlivanlık" payesi kazandı; dünyada grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı oldu. Koca Yusuf, umutsuzluk içindeki milletin göğsünü kabartan tarihi başarılara imza attı; cihana "Korkunç Türk" lakabıyla nam saldı. Peki, ilk güreşçimiz Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf'un başarısının sırrı nedir? Koca Yusuf'un trajik ölümü…
Giriş Tarihi: 04.02.2020
15:34
Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
09:41