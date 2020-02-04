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  • İlk güreşçimiz Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf’un başarısının sırrı nedir?

İlk güreşçimiz Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf’un başarısının sırrı nedir?

Koca Yusuf, dünya güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isim. Henüz genç yaşlardayken "başpehlivanlık" payesi kazandı; dünyada grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı oldu. Koca Yusuf, umutsuzluk içindeki milletin göğsünü kabartan tarihi başarılara imza attı; cihana "Korkunç Türk" lakabıyla nam saldı. Peki, ilk güreşçimiz Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf'un başarısının sırrı nedir? Koca Yusuf'un trajik ölümü…

Giriş Tarihi: 04.02.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 09:41
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İLK GÜREŞÇİMİZ KOCA YUSUF KİMDİR?
İLK GÜREŞÇİMİZ KOCA YUSUF KİMDİR?

İlk güreşçimiz Koca Yusuf, 1857 yılında bugün Bulgaristan sınırlarında yer alan Şumnu Kasabası'nın Karalar Köyü'nde doğdu.

Babası İsmail ve dedesi, Yusuf'un ilk güreş ustaları oldu. Çocukluğu, milliyetçilik hareketleri nedeniyle Bulgarların Türk köylerini bastığı bir ortamda geçti.

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‘DELİORMANLI TÜRK GÜREŞÇİ’ OLARAK ANILDI
‘DELİORMANLI TÜRK GÜREŞÇİ’ OLARAK ANILDI

"Deliormanlı Türk güreşçi" olarak da anılan Koca Yusuf'un, mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı olduğu sanılıyor.

Koca Yusuf, dönemin ünlü pehlivanlarından Şumnulu Dursun Pehlivan, Nasuhçulu Kel İsmail Pehlivan ve Pomak Osman tarafından yetiştirildi.

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KOCA YUSUF 26 YILLIK BAŞPEHLİVANI NASIL YENDİ?
KOCA YUSUF 26 YILLIK BAŞPEHLİVANI NASIL YENDİ?

Kırkpınar tarihinde 26 yıl boyunca üst üste başpehlivanlığı elinde bulunduran ve Sultan Abdülaziz'in başpehlivanı olan Kel Aliço ile 1885 yılında güreşti. Sabah başlayan mücadele akşam sona erdi.

Kel Aliço, mücadele sırasında güreşi bırakmış ve kendi elleriyle "Kırkpınar başpehlivanlığı" unvanını Koca Yusuf'a devretmişti.

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KOCA YUSUF’UN BAŞARISININ SIRRI NEDİR?
KOCA YUSUF’UN BAŞARISININ SIRRI NEDİR?

Kel Aliço'nun çırağı olan ve 18 yıl Kırkpınar başpehlivanlığını elinde bulundurduğu söylenen Adalı Halil'i iki kez ardı ardına yendi. Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murat ve Sultan II. Abdülhamid döneminde pek çok güreş yaptı.

Koca Yusuf ile çarpışan Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Kazandereli Memiş, Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet ve Hergeleci İbrahim gibi ünlü pehlivanlar, onun kendilerinden üstün bir pehlivan olduğunu kabul ettiler.

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KOCA YUSUF’UN TEK YENİLGİSİ NEYDİ?
KOCA YUSUF’UN TEK YENİLGİSİ NEYDİ?

Koca Yusuf'u yenebilen tek pehlivanın Kavalalı Çolak Mümin Pehlivan olduğu iddia edilir. 1894 yılında Rami'de yapılan ve Kel Aliço'nun hakem olduğu bir karşılaşmada Çolak Mümin, Koca Yusuf'u açık düşürmüştür.

Hakem Aliço, bu durumu yenik sayınca, Yusuf tek yenilgisini almıştır. Çolak Mümin'in bu maçta sakatlanması nedeniyle güreş hayatına devam edemediği rivayet edilir.

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