İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 5 kitap 5 film

2 /10 KRAL LEAR-WILLIAM SHAKESPEARE













Kral Lear, Shakespeare'ın en önemli oyunlarından biridir. Kral Lear, usta yazar William Shakespeare'in en büyük tragedyalarından biridir. Hikâye, İngiltere'nin yaşlı kralı Lear ile kızları Goneril, Regan ve Cordelia'nın etrafında döner.

İyice yaşlanan ve artık tahtı bırakma zamanının geldiğini anlayan Kral Lear, ülkesinin topraklarını üç kızı arasında bölüştürmeye karar verir. Kendisini ne kadar çok sevdiklerini sorar kızlarına. Büyük ve ortanca kızları Goneril ve Regan, süslü ve abartılı sevgi sözcükleriyle gururunu okşarlar kralın. En çok sevip değer verdiği küçük kızı Cordelia ise şöyle der babasına: "Sizi, efendim, bir evladın babasını sevmesi gerektiği kadar seviyorum; ne bir eksik ne bir fazla." Ne var ki dürüstçe ve samimiyetle söylenmiş bu sözleri kendisine hakaret olarak değerlendiren kral, topraklarını iki kızı arasında paylaştırıp Cordelia'yı ülkeden kovar. Ancak Kral Lear'ın kısa süre sonra büyük bir trajediye dönüşen hayatı, böyle bir karar vermekle ne kadar büyük bir hata yapmış olduğunu gösterecektir ona.

William Shakespeare'in gurur ve meydan okumayı, sadakat ve hırsı, ihanet ve intikamı büyük bir ustalıkla betimlediği bu ölümsüz tiyatro oyunu, Gareth Hinds'in görsel bir şöleni andıran çizimleriyle, çizgi roman biçiminde yeniden hayat buluyor. Olağanüstü bir sahne performansını andıran ve büyük bir ustalık eseri olan bu uyarlama, dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en görkemli ve en korkunç trajedilerinden birine çarpıcı ve yepyeni bir perspektif sunuyor.

