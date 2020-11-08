II. Bayezid, Kolomb’a destek verseydi Amerika tarihi çok farklı olurdu
Kolomb'un keşfederek Avrupalılar'a kapılarını açtığı Amerika, Osmanlı toprağı olabilirdi. Kolomb, keşif yolculuğunu gerçekleştirmek için İkinci Bayezid'e müracaat ederek gemi istemiş, ancak reddedilmişti. Padişah "evet" deseydi Amerika tarihinin gidişatı çok farklı olurdu.
Giriş Tarihi: 08.11.2020
10:38
ABD seçimi günlerdir konuşuluyor. Bütün dünya gibi ülkemizde de ABD'nin başkanlık seçimi gündemden düşmüyor. Süper bir güç olan ABD'nin varlığını borçlu olduğu Amerika kıtasını Kolomb'un 1492'de keşfettiği herkes tarafından bilinir. Ancak, Kolomb'un Amerika'nın son kâşifi olduğunu ve keşfe çıkmak için Fatih'in oğlu İkinci Bayezid'den gemi istediği fazla bilinmez. Zeynep Dramalı ve Hans Joachim Kissling'in araştırmalarında Kolomb'un bu yönü hakkında teferruatlı bilgi vardır.
II. Bayezid
1451'de İtalya'da Cenova'da doğan Kristof Kolomb, denizci olduktan sonra Portekiz'e yerleşti. 15. yüzyılda en önemli deniz güçlerinden biri olan Portekizliler, bu yıllarda Afrika'da daha önce Avrupalılar'ın gitmediği bölgelere ulaşmışlardı. Lizbon, değişik milletlerden denizcilerin buluştuğu ve bilgilerini birbirleriyle paylaştığı bir liman şehriydi.
Kristof Kolomb Amerika kıtasını keşfederek tarihe geçti. Ancak Amerika'ya Kolomb'dan önce pek çok milletten gidenler olmuştu. Bunların başında da 11. yüzyılın başlarında Leif Eriksson komutasında Amerika'ya ulaştığı rivayet edilen Vikingler geliyordu. Kolomb, 1470'li yılların sonunda İzlanda'ya gittiğinde, Vikingler'in Amerika macerasını öğrendi. Denizyoluyla Batı'ya giderek Doğu'ya ulaşma fikri Kolomb'un kafasına İzlanda'da girdi. Kolomb, İzlanda'dan sonra bu düşüncesini hayata geçirmek için uğraşıp, durdu.
Kolomb, Lizbon'a döndükten sonra araştırmaya koyuldu. Başta Marko Polo'nun Doğu'ya seyahatiyle ilgili hatıraları olmak üzere birçok kitap okudu. Batı'ya giderek, yeni topraklara ulaşıldığını anlatan birçok rivayeti inceledi. İrlanda'ya giderek, Aziz Brendan'ın Amerika yolculuğuyla ilgili rivayetleri araştırdı.
Amerika'yı Müslümanlar mı keşfetti?
OSMANLI PADİŞAHINA MÜRACAAT ETTİ
İtalyan denizci, 1484'te Portekiz Kralı'na başvurarak, Batı'dan denizyoluyla Doğu'ya ulaşmak için gemi istedi ama reddedildi. Kolomb, çıkmayı tasarladığı deniz yolculuğu için geniş bir araştırma yapmıştı ama kendini destekleyecek finansörü bir türlü bulamamıştı. Kendi geçimini sağlamak için reçine ticareti işine girdi ve Doğu'ya gitti. Avrupa'da kendisini destekleyecek bir hükümdar bulamadığından dolayı, 1484'te Kuzeybatı Karadeniz'de Kili ve Akkirman seferine çıkan Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Sultan İkinci Bayezid'e müracaat etti. Bir papazın refakatinde sultanın yanına gelen Kolomb, "İkinci Bayezid'den sultanın adına yeni ülkeler keşfedebilmek için emrine gemiler vermesini istedi". Ancak zaten Avrupalıların elinde bulunan kardeşi Cem Sultan'la uğraşan Osmanlı sultanının, tuhaf bir şekilde karşısına çıkan Kolomb'a ne cevap verdiğini bilmiyoruz. Tarihi hadiselerin seyrinden olumlu bir cevap vermediği anlaşılıyor.
Piri Reis'in haritası