İbn Battuta’nın seyahatnamesinden İstanbul
İbn Battuta, henüz 22 yaşındayken Hac görevini ifa etmek için yola koyulmuş ve 28 yıl boyunca dünyanın çeşitli coğrafyalarına seyahat etmişti. Seyahatleri sırasında yolu Anadolu'ya da düşmüş; burada Orhan Gazi ile görüşmüştü. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıkan İbn Battuta, şehrin bundan 7 asır önceki yaşantısına dair ilginç bilgiler vermişti. Orta Çağ'ın en büyük seyyahı İbn Battuta'nın seyahatnamesinden 14'üncü asrın İstanbul'unu sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 20.04.2019
09:43
Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
12:57
ORTA ÇAĞ’IN EN BÜYÜK SEYYAHI: İBN BATTUTA
🔹 İbn Battuta ismiyle ünlenen
birçok yer gezdi. Orta Çağ'ın en büyük seyyahı, 29 yıl süren yolculuğu esnasında
🔹 Asıl adı Şerafettin Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Levati Tanci olan ama
sayısız hükümdarın sofrasında ağırlanmıştı. İbn Battuta, o yerlerin kültürüne dair birçok şey anlatmış,
21 YAŞINDA HAC İÇİN YOLA ÇIKTI
🔹 Hem Osmanlı'nın i
bilgi veren en sağlam kaynaklardan biridir. lk zamanları hem de Osmanlı öncesi Anadolu kültürü için
🔹 İbn Battuta, 1304'te Tanca'da doğmuş, 1369'da Fas'ta ölmüştür.
din eğitimini de tamamladığı Tanca'dan ayrılmıştır. 29 yıl süren ve 130 bin 500 kilometre kat ettiği yolculuğu üçe ayrılır. 21 yaşında Hacca gitmek amacıyla
Hac için yola çıkıp 28 yıl dünyayı dolaşan İbn Battuta
ÜÇ YIL BOYUNCA KENDİNİ İBADETE VERDİ
🔹 İlk bölümde,
Kuzey Afrika ve Mısır yoluyla ulaşır, sonra Şam, Huzistan, Fars, Cebel Sammara, Musul gibi yerleri dolaşarak Tebriz'e varır. 1327-1330 yılları arasında Mekke'ye
🔹 Son büyük İlhanlı Hükümdarı Ebu Said ile tanışır.
kendini ibadete verir. Bağdat'a da gittikten sonra 3 yıl Mekke ve Medine'de
İBN BATTUTA ORHAN GAZİ’YLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
🔹 İkinci bölümde Kızıldeniz kıyılarını, Aden'i Doğu Afrika'daki Müslüman ticaret kolonilerini gezer. Sonra
Orhan Gazi'yle görüşür. Basra Körfezi yoluyla tekrar Mısır'a, oradan Alanya'ya gelir,
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onun kocasının yerine şehre hükümdarlık yaptığını kaydeder. Nilüfer Hatun'u İznik'te görür,
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GEZİLERİNİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE KALEME ALMIŞTI
🔹 Sinop yoluyla Kırım'a gider. Altınordu Hükümdarı Özbek Han'ın karısı olan
Harizm bozkırlarını geçerek Buhara'yı, Horasan'ı gezer. Bizans prensesiyle İstanbul'a gelir.
🔹 Hindikuş Dağları'nı aşarak İndus Vadisi ve dolayısıyla
tamamlar. Üçüncü bölümde Hindistan'ı ayrıntılı olarak anlatır. Hindistan'a ulaşmasıyla gezinin ikinci bölümünü
İbn Battuta'nın seyahatlerinden 15 alıntı