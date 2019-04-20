İbn Battuta’nın seyahatnamesinden İstanbul

İbn Battuta, henüz 22 yaşındayken Hac görevini ifa etmek için yola koyulmuş ve 28 yıl boyunca dünyanın çeşitli coğrafyalarına seyahat etmişti. Seyahatleri sırasında yolu Anadolu'ya da düşmüş; burada Orhan Gazi ile görüşmüştü. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıkan İbn Battuta, şehrin bundan 7 asır önceki yaşantısına dair ilginç bilgiler vermişti. Orta Çağ'ın en büyük seyyahı İbn Battuta'nın seyahatnamesinden 14'üncü asrın İstanbul'unu sizler için derledik.