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İbn Battuta’nın seyahatnamesinden İstanbul

İbn Battuta, henüz 22 yaşındayken Hac görevini ifa etmek için yola koyulmuş ve 28 yıl boyunca dünyanın çeşitli coğrafyalarına seyahat etmişti. Seyahatleri sırasında yolu Anadolu'ya da düşmüş; burada Orhan Gazi ile görüşmüştü. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıkan İbn Battuta, şehrin bundan 7 asır önceki yaşantısına dair ilginç bilgiler vermişti. Orta Çağ'ın en büyük seyyahı İbn Battuta'nın seyahatnamesinden 14'üncü asrın İstanbul'unu sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 20.04.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 12:57
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ORTA ÇAĞ’IN EN BÜYÜK SEYYAHI: İBN BATTUTA
ORTA ÇAĞ’IN EN BÜYÜK SEYYAHI: İBN BATTUTA

🔹 İbn Battuta ismiyle ünlenen Orta Çağ'ın en büyük seyyahı, 29 yıl süren yolculuğu esnasında birçok yer gezdi.

🔹 Asıl adı Şerafettin Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Levati Tanci olan ama İbn Battuta, o yerlerin kültürüne dair birçok şey anlatmış, sayısız hükümdarın sofrasında ağırlanmıştı.

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21 YAŞINDA HAC İÇİN YOLA ÇIKTI
21 YAŞINDA HAC İÇİN YOLA ÇIKTI

🔹 Hem Osmanlı'nın ilk zamanları hem de Osmanlı öncesi Anadolu kültürü için bilgi veren en sağlam kaynaklardan biridir.

🔹 İbn Battuta, 1304'te Tanca'da doğmuş, 1369'da Fas'ta ölmüştür. 21 yaşında Hacca gitmek amacıyla din eğitimini de tamamladığı Tanca'dan ayrılmıştır. 29 yıl süren ve 130 bin 500 kilometre kat ettiği yolculuğu üçe ayrılır.

Hac için yola çıkıp 28 yıl dünyayı dolaşan İbn Battuta

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ÜÇ YIL BOYUNCA KENDİNİ İBADETE VERDİ
ÜÇ YIL BOYUNCA KENDİNİ İBADETE VERDİ

🔹 İlk bölümde, 1327-1330 yılları arasında Mekke'ye Kuzey Afrika ve Mısır yoluyla ulaşır, sonra Şam, Huzistan, Fars, Cebel Sammara, Musul gibi yerleri dolaşarak Tebriz'e varır.

🔹 Son büyük İlhanlı Hükümdarı Ebu Said ile tanışır. Bağdat'a da gittikten sonra 3 yıl Mekke ve Medine'de kendini ibadete verir.

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İBN BATTUTA ORHAN GAZİ’YLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
İBN BATTUTA ORHAN GAZİ’YLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

🔹 İkinci bölümde Kızıldeniz kıyılarını, Aden'i Doğu Afrika'daki Müslüman ticaret kolonilerini gezer. Sonra Basra Körfezi yoluyla tekrar Mısır'a, oradan Alanya'ya gelir, Orhan Gazi'yle görüşür.

🔹 Nilüfer Hatun'u İznik'te görür, onun kocasının yerine şehre hükümdarlık yaptığını kaydeder.

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GEZİLERİNİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE KALEME ALMIŞTI
GEZİLERİNİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE KALEME ALMIŞTI

🔹 Sinop yoluyla Kırım'a gider. Altınordu Hükümdarı Özbek Han'ın karısı olan Bizans prensesiyle İstanbul'a gelir. Harizm bozkırlarını geçerek Buhara'yı, Horasan'ı gezer.

🔹 Hindikuş Dağları'nı aşarak İndus Vadisi ve dolayısıyla Hindistan'a ulaşmasıyla gezinin ikinci bölümünü tamamlar. Üçüncü bölümde Hindistan'ı ayrıntılı olarak anlatır.

İbn Battuta'nın seyahatlerinden 15 alıntı

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