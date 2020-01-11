Hükümdarlık alameti olan tuğra nasıl okunur? Osmanlı padişahlarının tuğraları...

Tuğra, Oğuz hakanlarından Osmanlı padişahlarına kadar, hükümdarların imza yerine kullandıkları yazılı alâmet ve işaretlerdir. Osmanlılarda resmi bina ve kâğıtların üzerinde de kullanılan tuğralar, sanat tarihinin 600 yıllık film şeridi gibidir.

Padişahların hükümdarlık alametlerinden biri olan tuğra, hanedan arması olarak kullanıldı. Hükümdarların imzası olan tuğralar, yüksek bir estetik anlayışla tasarlandı. Her padişahın kendine özgü imzası vardı. Osman Gazi'ye ait bir tuğra bulunamadığından günümüze 35 padişah tuğrası ulaştı.

Yüksek sanat eseri bu tuğralar, geçmişten günümüze kadar her dönemde insanları etkiledi. Fransa Milli Kütüphanesi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Kanuni Sultan Süleyman'ın imzasından övgüyle bahsetti. Mesajda, Fransa Milli Kütüphanesi arşivindeki en güzel imzanın Kanuni'ye ait olduğunu belirtti.