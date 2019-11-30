Hindistanlı mütefekkir Şibli Numani İstanbul’u nasıl anlattı?

Şibli Numani, Hindistan'da modern düşüncenin temellerini atan mütefekkirlerden biri. Tarihçiliğinin yanında çalışmalarında temel İslam ilimlerini de işlemiş, ıslahat anlayışında fıkıh ve siyasetten önce kelama öncelik vermişti. Şibli Numani, kaleme aldığı "İslam Kahramanları" eserine yardımcı olacak belgelere ulaşmak için Osmanlı topraklarına gelmiş, nadir eserlerin bulunduğu birçok kütüphane gezmiş, Gazi Osman Paşa'nın da aralarında olduğu pek çok önemli kişiyle tanışıp sohbet etmişti. Peki, Sultan II. Abdülhamid zamanında İstanbul'a gelen Numani, bu toprakları nasıl anlattı?