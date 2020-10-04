Hayvanları korumak için kurulan ilk dernek: Himaye-i Hayvanat Cemiyeti

İslam dini rehberliğinde hayata bakış ve bir yönetim anlayışı geliştiren Osmanlı medeniyeti, bundan yüzyıllar öncesinde Peygamber Efendimizin hayvanların yaşama hakları konusunda verdiği mesajları çok önemsiyordu. Her gün milyonlarca hayvanın zulüm gördüğü, aç bırakıldığı ya da sokağa terk edildiği bir dünyada Osmanlı'nın hayvan hakları hususundaki hassasiyeti takdire şayandı. 4 Ekim 1912'de sokak hayvanlarını, bilhassa köpekleri korumak amacıyla İstanbul Himâye-i Hayvânât Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet hayvanları korumak için kurulan ilk dernekti. Peki, derneğin kuruluş amacında gözetilen bir diğer hassasiyet neydi?