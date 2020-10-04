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Hayvanları korumak için kurulan ilk dernek: Himaye-i Hayvanat Cemiyeti

İslam dini rehberliğinde hayata bakış ve bir yönetim anlayışı geliştiren Osmanlı medeniyeti, bundan yüzyıllar öncesinde Peygamber Efendimizin hayvanların yaşama hakları konusunda verdiği mesajları çok önemsiyordu. Her gün milyonlarca hayvanın zulüm gördüğü, aç bırakıldığı ya da sokağa terk edildiği bir dünyada Osmanlı'nın hayvan hakları hususundaki hassasiyeti takdire şayandı. 4 Ekim 1912'de sokak hayvanlarını, bilhassa köpekleri korumak amacıyla İstanbul Himâye-i Hayvânât Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet hayvanları korumak için kurulan ilk dernekti. Peki, derneğin kuruluş amacında gözetilen bir diğer hassasiyet neydi?

Giriş Tarihi: 04.10.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 15:58
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OSMANLI'DA HAYVANLARA KARŞI OLAN HASSASİYET
OSMANLI'DA HAYVANLARA KARŞI OLAN HASSASİYET

📌Gelişen çağ ve teknolojinin medeniyet seviyemizi yükselteceğini, bizi çevremizdeki canlılara karşı daha hassas ve duyarlı hale sokabileceğini düşünürüz. Oysa tarihte biraz yolculuk yaparsak durumun hiç de böyle olmadığını, geçmiş zamanlardaki hassasiyetten uzaklaştığımızı gözlemleyebiliriz.

Avrupalı seyyahları şaşırtan Osmanlı'daki hayvan sevgisi

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İslam dini rehberliğinde hayata bakış ve bir yönetim anlayışı geliştiren Osmanlı medeniyeti, bundan yüzyıllar öncesinde Peygamber Efendimizin hayvanların yaşama hakları konusunda verdiği mesajları çok önemsiyordu.

📌Peygamberimiz, hayvanların keyfi bir şekilde öldürülmesini yasaklamanın yanında hayvanlara karşı merhametli olunması gerektiğini de buyurdu. Dini, ahlaki ve fikri temeller üzerine kurulan Osmanlı medeniyeti, Peygamberimizin verdiği mesajları ilke haline getirerek hayvanlara verdiği değer bakımından takdire şayan bir duruş sergiledi.

İslâm'ın hadislerle süslediği hayvan sevgisi

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📌Hatta öyle ki Avrupalı gezginler seyahatnamelerinde Osmanlı'nın kuşlara, sokak kedi-köpeklerine, yük hayvanlarına besledikleri sevgiden, onların bakımları için kurdukları vakıf ve tedavi merkezlerinden ve hayvanları korumaya yönelik çıkarttıkları kanunlardan sıklıkla bahsediyorlardı.

Osmanlı'da hayvan sevgisine dair detaylar

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HİMAYE-İ HAYVANAT CEMİYETİ
HİMAYE-İ HAYVANAT CEMİYETİ

📌Türkler tarih boyunca hayvanlarla iç içe yaşayan ve onlara oldukça önemli ayrıcalıklar tanıyan, değer veren bir millet oldu. Bu değer neticesinde hayvanları koruyan bir dernek oluşturuldu.

Türkiye'de hayvan severleri bir araya getiren ilk resmi dernek İstanbul'da 1912 yılında "Himaye-i Hayvanat Cemiyeti" adı ile kuruldu.

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CEMİYETİN KURULMA SÜRECİ
CEMİYETİN KURULMA SÜRECİ

📌Himaye-i Hayvanat Cemiyet, 4 Ekim 1912 tarihinde İstanbul'da kurulmuş bir hayvan hakları örgütüydü. İkinci Meşrutiyet'ten sonra sokak hayvanlarının kötü durumu ülkede hayvan haklarını korumaya yönelik birtakım teşebbüsleri de ortaya çıkarmıştı.

📌Son dönem Osmanlı tarihinde önemli bir rol oynayan bu dernek, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği 1914'e kadar devam etmiş fakat sonrasında zorunlu olarak kapatılmıştı. Bugünkü adıyla Türkiye Hayvanları Koruma Derneği'nin yapı taşı olan Himâye-i Hayvânât Cemiyeti'nin tarihsel süreci nasıldı?

Osmanlı'da hayvan sevgisinin bir mesleğe tezahürü: Mancacılık

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