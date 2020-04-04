Avrupalı seyyahları şaşırtan Osmanlı’daki hayvan sevgisi

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, 15 Ekim 1978'de tarihinde Paris'te UNESCO Merkezi'nde ilan edildi. Daha sonrasında 1990 yılında yeniden düzenlenerek beyanname, aynı yıl halka sunuldu. Ülkemizde ise "Hayvan Hakları Koruma Yasası" çok yeni sayılabilecek bir tarihte: 2004 yılında çıkarıldı. Fakat günümüzde dünya genelinde ve Türkiye'deki tabloya bakacak olursak durum ne yazık ki iç açıcı değildir, hayvanlar halen türlü işkencelere maruz kalmaktadır.

Gelişen çağ ve teknolojinin medeniyet seviyemizi yükselteceğini, bizi çevremizdeki canlılara karşı daha hassas ve duyarlı hale sokabileceğini düşünürüz. Oysa tarihte biraz yolculuk yaparsak durumun hiç de böyle olmadığını, geçmiş zamanlardaki hassasiyetten uzaklaştığımızı gözlemleyebiliriz.