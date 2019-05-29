Fetih sırasında İstanbul surlarına bayrağı diken kimdi? Ulubatlı Hasan bir efsane miydi?

🔸 Ne var ki, Hasan kendisine özgü şiddeti ile surun üstüne çıkmayı ve bizimkileri kaçırmayı başardı. Bu başarı ile birlikte diğerleri de onu takip ederek surlara tırmanma fırsatı buldular.

🔸 Bizimkiler, sayılarının pek az olması nedeni ile sura tırmanmalara mani olamadılar; düşmanın sayısı fazla idi; buna rağmen yukarıya çıkanlara saldırdılar ve onlardan birçoğunu öldürdüler. Bu savaş sırasında bir taş Hasan'a isabet etti ve onu yere yıktı. Kendisini yere yıkılmış görünce, bizimkiler de üstüne her taraftan taş fırlatmaya başladılar.

🔸 O ise dizleri üstüne kalkmış kendini savunmaya çalışıyordu; anacak almış olduğu pek çok yaradan sap kolu işlemez oldu ve oklarla kaplandı. Pek çok kişi daha öldü."

İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi