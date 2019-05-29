Fetih sırasında İstanbul surlarına bayrağı diken kimdi? Ulubatlı Hasan bir efsane miydi?
Hz. Peygamberin hadisinde geçen müjdeli şehir İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmed tarafından 29 Mayıs 1453'te aşılamaz denen surlar aşılarak bir tarih yazıldı.Peki, kuşatma sırasında İstanbul'a ilk giren Ulubatlı Hasan mıydı? Ulubatlı Hasan gerçekten yaşadı mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2019
12:08
Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
12:40
İSTANBUL SURLARINA BAYRAĞI İLK DİKEN KİMDİ?
🔸 İstanbul surlarına bayrağı ilk dikeninin Ulubatlı Hasan olduğu kabul edilir ve onun surlara tırmanışı, bayrağı dikişi tarih kitaplarında bir destan havasında anlatılır. Bu hadisenin kaynağı İstanbul'un fethi sırasında, bizzat orada bulunan Bizanslı tarihçi Francis'tir.
🔸 Francis bu sahneyi şu şekilde anlatır: "…İşte o sıralarda Hasan adlı bir yeniçeri (memleketi Ulubat olup, koca bir vücuda sahipti), sol eli de başının üstüne kalkanı tutup, sağ eli ile kılıcını çekti ve bizimkilerin şaşkınlık içinde geri çekildikleri o bölgede surun tepesine doğru atıldı.
🔸 Onun aynı cesareti göstermek isteyen otuz kadar diğeri de kendisini takip etti. Bizimkilerden hala surlarda kalanlar ise üzerilerine kayaları yuvarlanıyorlardı ve onlardan on sekizini aşağıya yuvarladılar.
🔸 Ne var ki, Hasan kendisine özgü şiddeti ile surun üstüne çıkmayı ve bizimkileri kaçırmayı başardı. Bu başarı ile birlikte diğerleri de onu takip ederek surlara tırmanma fırsatı buldular.
🔸 Bizimkiler, sayılarının pek az olması nedeni ile sura tırmanmalara mani olamadılar; düşmanın sayısı fazla idi; buna rağmen yukarıya çıkanlara saldırdılar ve onlardan birçoğunu öldürdüler. Bu savaş sırasında bir taş Hasan'a isabet etti ve onu yere yıktı. Kendisini yere yıkılmış görünce, bizimkiler de üstüne her taraftan taş fırlatmaya başladılar.
🔸 O ise dizleri üstüne kalkmış kendini savunmaya çalışıyordu; anacak almış olduğu pek çok yaradan sap kolu işlemez oldu ve oklarla kaplandı. Pek çok kişi daha öldü."
İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi
🔸 Ancak bu bilgi Francis'in eserinin orijinalinde yoktur. Sahte Francis olarak anılan ve daha sonraki tarihlerde Francis'in serine geniş ilaveler yapan Melissinos'un yazdığı kitapta yer alır.
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ULUBATLI HASAN GERÇEKTEN YAŞADI MI?
🔸 Francis, İstanbul'un fethi sırasında hadiseleri canlı olarak yaşamış ve şehir Osmanlıların eline geçince kaçmıştı. Daha sonra 1477'de, 1401-1477 yılları arasındaki hadiseleri anlatan bir kitap yazdı. Daha sonra bu eser,1573-1577 yılları arasında Monemvasia metropoliti Makarios Melissinos tarafından ilaveler yapılarak yeniden yazıldı.
🔸 Melissinos'un yazdığı bu kitap sahte Francis olarak bilinir. Melissinos, İstanbul'un fethine geniş ilaveler yaptı. Bunlardan birisi de İstanbul surlarına ilk çıkan yeniçerinin Ulubatlı Hasan olduğudur. Ulubatlı Hasan'la ilgili bu bilgiden ve hatta Ulubatlı Hasan'ın ismi orijinal eserde geçmez.
🔸 Melissinos'un Ulubatlı Hasan'la ilgili bu bilgiyi nerden aldığı hususu karanlık bir noktasıdır. Muhtemelen Melissinos eseri renklendirmek için böyle bir ilave yapmış olabilir.