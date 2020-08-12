Fatih Sultan Mehmet'i örnek alan Rus düşünür İvan Peresvetov

Düşmanları arasında korku salan ve dengesiz bir kişiliğe sahip olan Rus Çarı Ivan, kendine ihanet ettiği gerekçesiyle 1582 yılında oğlunu idam ettirdi. Böylece ''Korkunç Ivan'' adını kazandı. Korkunç Ivan dönemi, devletin farklı fikirleri bastırdığı ve bu fikirlerin kendisine yer edinme imkanı tanımadığı bir süreçti. İşte bu dönemin en önemli düşünürlerinden biri olarak kabul edilen İvan Semyonoviç Peresvetov, devletin resmi ideolojisindeki yanlış fikirlere karşı çıkabilme cesareti ve yazdığı Fatih Sultan Mehmet Menkıbesi ile Rusya karanlığına bir aydınlık oldu...

İstanbul'un fethinden sonra bütün Hıristiyanlık alemi, Fatih Sultan Mehmet ve Türkler hakkında ağır itham ve eleştirilerde bulunurken Peresvetov yeni kurulan sistem için Fatih'i örnek alan bu menkıbeyle dikkatleri üzerine çekti. Peresvetov, düşmanlığın hakim olduğu böylesi bir dönemde, Fatih hakkında yazdığı övgü dolu yazılarla tüm dengeleri değiştirdi... Ve böylece Türk hayranı Rus olarak tarih sahnesindeki yerini aldı...

Hayatı

Hayatıyla ilgili bilgilerin çok kısıtlı olduğu düşünür hakkındaki tek kaynak, kendi yazılarıydı. Bu yazılara göre Litvanya topraklarının yerlisi olan Peresvetov, alt düzey soylu sınıftan bir aileye mensuptu. Yetişkinlik döneminde paralı asker birliklerinde hizmet verdi. Bu alanda çeşitli hükümdarların hizmetinde bulundu.