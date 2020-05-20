Farklı kültürlerin asırlık mekanı Sille hakkında bilgiler

Bugün olduğu gibi tarihin her döneminde iskan edilmiş bir mekan olan Sille'nin tarihi, beraberinde tarihi dokuyu ve kültür varlıklarını da bize sunuyor. Bunlar arasında kayalara oyulmuş mezarlar ve tapınakları ifade edilebilir. Bunun dışında Hristiyanlık döneminde kullanılan ve halen ayakta olan Aya Elena Kilisesi örneği verilebilir.

İslami dönemde ise bir şehirde yer alacak bütün kamu yapılarını bulmak mümkün. Bu yapıların başında ise Sille'de yer alan camiler gelmekte. Camiler gerek vadide gerekse daha yukarı taraflarda bulunuyor. Bunların içinde Çay, Karhane, Subaşı ve Karataş camilerini saymak mümkün.

Dünyayı geziyoruz: Kuleler