Farklı kültürlerin asırlık mekanı Sille hakkında bilgiler
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi; camileri, köprüleri ve evleri ile farklı kültürleri bir arada yaşatıyor. Erken dönemlerden itibaren zengin bir kültürel birikime ev sahipliği yapan Sille, günümüze ulaşabilen kültür varlıklarının yanında, zengin gelenek ve görenekleri ile de üzerinde durulması gereken önemli bir tarihi merkez... Bugün olduğu gibi tarihin her döneminde iskan edilmiş bir mekan olan Sille hakkında bilgiler derledik.
Giriş Tarihi: 20.05.2020
06:05
Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
15:44
Farklı kültürlerin asırlık mekanı Sille tarihi
Sille, erken dönemlerden itibaren
zengin bir kültürel birikime ev sahipliği yapan sayılı merkezlerden birisi. Günümüze ulaşabilen kültür varlıklarının yanında zengin gelenek ve görenekleri ile de üzerinde durulması gereken önemli bir tarihi merkez.
Konya'nın Selçuklu ilçesine bağl
ı tarihi kaynaklarda farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, erken Hristiyanlık döneminin önemli bir merkezi durumunda. Duvar ve pencerelerinde Roma dönemine ait malzemelerin kullanıldığı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, Aya Elena Kilisesi, milattan sonra 327 yılında Bizans İmparatoru Constantin'in annesi Helena tarafından, ilk Hristiyanlık dönemine ait oyma mabetlerden etkilenilerek yaptırılmış olması nedeniyle dikkat çeken mimariler arasında yer alıyor.
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler
Sille'de, Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerine ait camiler, hamamlar, çeşmeler, köprüler gibi Türk-İslam eserleri de mevcut.
Tarihi mahallede 19. yüzyılda inşa edilen
Sille Çay Camisi'nin mihrap, minber ve kürsüsünde zengin ahşap işçiliğinin en güzel örnekleri yer alıyor. Yapım yılı tam olarak bilinmeyen ve moloz taştan inşa edilmiş Karataş Cami ise diğer Sille camileri gibi içindeki zengin ahşap süslemeleri ile ilgi odağı mimarilerden bir tanesi.
Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait Taş Câmi başta olmak üzere câmiler, Subaşı Hamamı, çeşmeler, köprüler gibi Türk-İslâm eserleri de bulunmaktadır.
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Çarşı içine 1884 yılında inşa edilen
Hacı Ali Ağa Hamamı'nda, kadın ve erkek bölümleri, su deposu ile Osmanlıca kitabe bulunuyor. Müslümanlara ait dört büyük ve gayrimüslimlere ait küçük mezarlıklar ile tarihi mezar taşlarının bulunduğu mahallede 2016 yılı verilerine göre sadece bin 496 kişi var..
Sille
çömlekçilik sanatı, halı ve kilimciliği, mumculuğu ile halk sanatları açısından zengin bir mekan. Çok farklı kültürlerin etkisinde olan Sille, günümüzde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği canlı bir sosyal yaşama sahip.
Tarihi doku ve kültür varlıkları
Bugün olduğu gibi tarihin her döneminde iskan edilmiş bir mekan olan Sille'nin tarihi, beraberinde
tarihi dokuyu ve kültür varlıklarını da bize sunuyor. Bunlar arasında kayalara oyulmuş mezarlar ve tapınakları ifade edilebilir. Bunun dışında Hristiyanlık döneminde kullanılan ve halen ayakta olan Aya Elena Kilisesi örneği verilebilir.
İslami dönemde ise bir şehirde yer alacak bütün kamu yapılarını bulmak mümkün. Bu yapıların başında ise Sille'de yer alan camiler gelmekte. Camiler gerek vadide gerekse daha yukarı taraflarda bulunuyor. Bunların içinde Çay, Karhane, Subaşı ve Karataş camilerini saymak mümkün.
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Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu
1920'li yıllara kadar homojen olmayan, çok kültürlü bir sosyolojik yapıya sahip olan Sille'de, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, sosyal iletişim ağları canlı şekilde devam ediyor. Sille'de farklı kültürler
birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusuyla 1000'li yılların başından itibaren yaklaşık 900 yıl bir arada yaşamayı bilmiştir. Osmanlı döneminde mahkemelerde görülen davalarla ilgili tutulan şeriye sicillerinden, çok fazla vukuat kaydı olmadığının anlaşılması, birlik ve beraberliğin en büyük göstergesi olduğunun altını çizmemizi sağlıyor.