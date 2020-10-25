Estergon’da son Osmanlı izi: Öziceli Hacı İbrahim Camii

📌Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, 1543 yılı Nisan ayı sonlarında Edirne'den yola çıktı ve 25 Temmuz 1543'te ordusuyla Estergon Kalesi'ni kuşattı. Kalenin kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine girmesi, bu kuşatma ile oldu.

📌Kanuni'nin Estergon zaferinden yaklaşık elli yıl sonra kale, Alman, Leh, Çek ve İtalyanlardan oluşan 80 bin kişilik bir Haçlı ordusu tarafından kuşatıldı. Bu sırada Estergon Kalesi'nde yalnızca 5 bin Türk askeri bulunuyordu.

📌Kale son olarak Avusturyalılar tarafından kuşatıldı, uzun zamandır kuşatmalara maruz kalan askerler daha fazla dayanamadı ve kale muhafızı Bekir Paşa, kaleyi teslim etmek zorunda kaldı... Ve 130 yıllık Osmanlı hakimiyeti son buldu.