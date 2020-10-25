Estergon’da son Osmanlı izi: Öziceli Hacı İbrahim Camii
Estergon’da son Osmanlı izi: Öziceli Hacı İbrahim Camii
Macaristan'ın kuzeyinde bulunan Estergon, Kanuni Sultan Süleyman tarafından büyük bir zaferle 12 günlük kuşatmanın ardından fethedildi. 130 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan bölgede Evliya Çelebi'nin aktardığına göre dört adet cami bulunuyordu. Günümüze kadar ulaşabilen ise tek bir cami vardı: Öziceli Hacı İbrahim... Osmanlı'nın bu topraklardan çıkarılmasından sonra uzun yıllar farklı şekillerde kullanılan cami, geçtiğimiz yıllarda asıl hüviyetine kavuştu. İşte Estergon'da son Osmanlı izi: Öziceli Hacı İbrahim Camii hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 25.10.2020
16:56
Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
17:14
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ESTERGON'DA OSMANLI'NIN SON İZİ: ÖZİCELİ HACI İBRAHİM PAŞA CAMİİ