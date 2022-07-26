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Erhan Afyoncu’nun “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” kitabından alıntılar

Milli Savunma Üniversitesi'nde rektörlük yapmakta olan ünlü Türk tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu yayınladığı eserler ve yazılarla karanlıktaki meselelere temas etmeyi sürdürüyor. Afyoncu'nun 2021'in Nisan ayında yayınlanan "Sorularla Osmanlı İmparatorluğu" kitabı, okuyucunun Osmanlı İmparatorluğu hakkında merak ettiği birçok sorunun cevabını vermekte. Sizler için Erhan Afyoncu'nun bu kitabından unutulmaz alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 26.07.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 18:56
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"Altı asır süren Osmanlı İmparatorluğu, son dünya düzeniydi ve yenisi kurulamadı."

Erhan Afyoncu

Sf. 657

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"Osmanlılar fethettikleri yerleri birer vatan parçası olarak görmüşlerdi. Bu yüzden de Osmanlı İmparatorluğu her karış toprağını binlerce şehidin kanı ile yıkamadan terketmedi."

Erhan Afyoncu

Sf. 658

  • 3
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"Türk ilerleyişinin bir türlü durdurulmaması ve savaşlarda ardı ardına başarısız olunması Avrupa'da "Türklerin yenilmez" olduğu anlayışını doğurmuştu."

Erhan Afyoncu

Sf. 657

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"Düşmanın en yetenekli insanları alınıp, tekrar ona karşı kullanıldığı için devşirme sistemi bazı Avrupalı yazarlar tarafından şeytan icadı olarak tanımlanmıştır."

Erhan Afyoncu

Sf. 589

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"Onlar Türkler'i kendilerine örnek alsınlar. Bu sözde Hristiyanlar, gerçek Hristiyanlar'a en korkunç Türkler'den daha kötü davranmaktalar."

Erhan Afyoncu

Sf. 674

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