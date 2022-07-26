Erhan Afyoncu’nun “Sorularla Osmanlı İmparatorluğu” kitabından alıntılar

Milli Savunma Üniversitesi'nde rektörlük yapmakta olan ünlü Türk tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu yayınladığı eserler ve yazılarla karanlıktaki meselelere temas etmeyi sürdürüyor. Afyoncu'nun 2021'in Nisan ayında yayınlanan "Sorularla Osmanlı İmparatorluğu" kitabı, okuyucunun Osmanlı İmparatorluğu hakkında merak ettiği birçok sorunun cevabını vermekte. Sizler için Erhan Afyoncu'nun bu kitabından unutulmaz alıntıları derledik.