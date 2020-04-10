Ecdad yadigarı asırlık camilere 10 örnek
Türkiye'de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen, savaş, deprem ve yangın gibi birçok olayı atlatarak yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran ecdad yadigarı camiler, asırlara meydan okuyor. Medeniyetimizin izleri olan bu yapılar, bulundukları kentlerde ihtişamlarıyla tarihi mirasın güzelliklerini yansıtmaya devam ediyor. Sizler için, ecdad yadigarı asırlık camilerimizin 10 eşsiz örneğini listeledik.
Giriş Tarihi: 10.04.2020
15:58
Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
15:48
PERTEV MEHMED PAŞA CAMİSİ VE KÜLLİYESİ, KOCAELİ
Kim tarafından, ne zaman yapıldı?
Pertev Mehmet Paşa adına -ölümü sonrası vasiyeti gereğince- kethüdası Sinan Ağa tarafından Mimar Sinan'a 1579 yılında yaptırılmıştır.
Özelliği nedir?
İzmit'in merkezinde yer alan, halk arasında
"Yeni Cuma Camisi" olarak bilinen Pertev Mehmed Paşa Camisi ve Külliyesi, bir menzil külliyesi olarak yapıldı.
Günümüzdeki durumu nedir?
Külliye ilk yapıldığında; cami, kervansaray, sıbyan mektebi, aşevi, çeşme ve dükkânlardan oluşmaktaydı. Bu birimlerden günümüze sadece; cami, şadırvan, sıbyan mektebi, hamam (harabe vaziyette) ve çeşme ulaşabilmiştir.
Nasıl gidilir?
Yeni Cuma Cami Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi'nde yer alır. Kocaeli ilinin İzmit ilçesinden toplu taşıma araçları veya özel aracınız ile Yeni Cuma Camisi'ne ulaşabilirsiniz.
Karabaş, Yeni Cuma Cami, 41040 İzmit/Kocaeli
İstanbul'daki camilerin ilginç hikayeleri
İZZET MEHMET PAŞA CAMİSİ, KARABÜK
Kim tarafından, ne zaman yapıldı?
Osmanlı padişahı 3. Selim döneminde 1794-1798'de sadrazamlık yapan
Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa tarafından 1796'da inşa ettirildi.
Özelliği nedir?
İstanbul'daki
Nuruosmaniye Camisi'nin küçük bir modeli olarak görülen caminin mihrabında Padişah 3. Selim'in tuğrası bulunuyor. Mihrabının üzerinde Padişah 3. Selim'in tuğrası olan İzzet Mehmet Paşa Camisi, içindeki kalem işleri, bezemeleri, çok köşeli kalemi andıran minare gövdesinin yanı sıra külah ve alemiyle estetik unsurlar yansıtıyor. Örtü elamanları dıştan kurşunla kaplı olma özelliğiyle Safranbolu'daki camiler içinde tek olan yapı, mihrabı, minberi, kalem işleri ve parmaklıklarına kadar bütünlük duygusu oluşturuyor.
Günümüzdeki durumu nedir?
1902-1903 ve 1990 yıllarında onarım gören caminin külliyesi içinde kütüphane, abdesthane, iki çeşme ve vakıf dükkânları yer alır. Cami ve avlusu altından geçen Akçasu deresi üzerine yapılan kemerler üzerine oturmaktadır. Bugüne kadar birçok kez onarım gören cami günümüzde iyi durumdadır. Caminin bir diğer dikkat çeken özelliği ise bahçesidir.
Nasıl gidilir?
Safranbolu İlçesi Eski Çarşı kesimindedir. Safranbolu merkezden Eski Çarşı servisleriyle ulaşım sağlayabilirsiniz.
Çeşme, Hanarası Sk. No:12, 78600 Safranbolu/Karabük
KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİSİ, KARABÜK
Kim tarafından, ne zaman yapıldı?
IV. Mehmet zamanında Osmanlı Devletinde sadrazamlık yapan Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Caminin açılış tarihi bulunamamasına rağmen paşanın camiye gönderdiği el yazması Kur'an-ı Kerim'den, 1661'de yapıldığı tahmin ediliyor.
Özelliği nedir?
Büyük bir kemerli kapıdan girilen caminin, avlusunda güneş saati bulunuyor. 06.40 ile 17.20 arasındaki zamanı, özel hazırlanmış mermer üzerindeki metal plakanın gölgesi yardımıyla gösteren
yatay güneş saati, gölge ile mermer üzerindeki çizgilerin buluşma anını, zaman olarak yanılgısız göstermeyi sürdürüyor. Cami külliyesinde "vaktin belirlendiği mekan" anlamına gelen muvakkithane bulunuyor. Burada, muvakkitlerin çeşitli aletlerle namaz vaktini belirlediği, gözlem yaparak zamanı tespit ettikleri yer bulunuyor.
Günümüzdeki durumu nedir?
Tarihi cami, 1970,1995 ve 2019'da restore edildi. Bugüne kadar birçok kez onarım gören cami, günümüzde iyi durumdadır.
Nasıl gidilir?
Köprülü Mehmet Paşa Camii, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi, Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunur. Karabük merkezden Asfalt; Safranbolu merkezden Eski Çarşı servisleriyle ulaşım sağlayabilirsiniz.
Çeşme, Celal Bayar Cd. No:19, 78600 Safranbolu/Karabük
HABİB-İ NECCAR CAMİİ, HATAY
Kim tarafından, ne zaman yapıldı?
Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilmiştir. Bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen i
lk cami olduğu kabul edilmektedir.
Özelliği nedir?
Habib-i Neccar Camii Anadolu'da inşa edilen Müslümanların ilk ibadethanesi olması özelliğini taşıyor. Hatay'ın en önemli dini mekânlarından biri olan cami son şeklini Osmanlı döneminde alır. Etrafı medrese odaları ile çevrilidir. Cami avlusunda bulunan şadırvan ise 19'uncu yüzyıl eseridir.
Günümüzdeki durumu nedir?
1853 yılında Antakya'nın gördüğü büyük deprem sonrasında yerle bir olan camii, 1857 yılında tekrar inşa edilir. Günümüzdeki yapı, bugünkü son halini 1857 yılında Osmanlı Devleti zamanında almıştır. Köklü bir geçmişe sahip olan Habibi Neccar Camisi ibadete ve ziyarete açıktır.
Nasıl gidilir?
Kurtuluş caddesi ile Kemalpaşa caddesi kavşağında bulunan cami Hatay merkezde yer almaktadır.
Habib-i Neccar, 31060 Merkez/Hatay
Kim tarafından, ne zaman yapıldı?
Osmanlı Devleti'nin kurucularından Orhan Gazi'nin gelip konakladığı (Miladi 1323) ve kendi adı ile anılan bir de cami yaptırdığı bilinmektedir.
Çayağzı köyündeki Osmanlı Mezarlığı'nda 1323 yılında inşa edilen tarihi cami, 2009 yılındaki restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.
Özelliği nedir?
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orhan Gazi döneminde "çantı" yöntemiyle inşa edilen
Orhangazi Camisi ilçedeki tarihi ibadet mekânları arasında yer alıyor. Enine 8 metre olan 12 metre yüksekliğindeki Orhangazi Camisi, ziyaretçilerin akınına uğrayan mekanlar arasında bulunuyor. Çantı tekniği (çivi çakılmadan yapılan ev çeşidi) ile uzun kütüklerin birbirine geçirilmesiyle, çivisiz olarak inşa olunan, Osmanlı Mescidi'nin kurulu bulunduğu alanda sarıklı mezar taşları da ayrıca dikkat çeker.
Günümüzdeki durumu nedir?
Osmanlı Devleti'nin kurucularından Orhan Gazi'nin gelip konakladığı (Miladi 1323) ve kendi adı ile anılan bir de cami yaptırdığı bilinmektedir. Sultan Orhan Camii Şerifi olarak kayıtlara geçmiş bulunan bu kültür mirasımız, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilerek, tekrar ibadet ve ziyarete açılmıştır.
Nasıl gidilir?
İstanbul ve Ankara'dan gelenler Düzce'den 34 km Akçakoca yönüne doğru devam edebilir. Akçakoca merkez ile Tarihi Orhan Gazi Camii'nin bulunduğu Çayağzı Köyü arası 12 km'dir.
Yörükler Köyü Yolu, 81620 Yörük/Düzce Merkez/Düzce