Ecdad yadigarı asırlık camilere 10 örnek

Kim tarafından, ne zaman yapıldı?

Osmanlı padişahı 3. Selim döneminde 1794-1798'de sadrazamlık yapan Safranbolulu İzzet Mehmet Paşa tarafından 1796'da inşa ettirildi.

Özelliği nedir?

İstanbul'daki Nuruosmaniye Camisi'nin küçük bir modeli olarak görülen caminin mihrabında Padişah 3. Selim'in tuğrası bulunuyor. Mihrabının üzerinde Padişah 3. Selim'in tuğrası olan İzzet Mehmet Paşa Camisi, içindeki kalem işleri, bezemeleri, çok köşeli kalemi andıran minare gövdesinin yanı sıra külah ve alemiyle estetik unsurlar yansıtıyor. Örtü elamanları dıştan kurşunla kaplı olma özelliğiyle Safranbolu'daki camiler içinde tek olan yapı, mihrabı, minberi, kalem işleri ve parmaklıklarına kadar bütünlük duygusu oluşturuyor.

Günümüzdeki durumu nedir?

1902-1903 ve 1990 yıllarında onarım gören caminin külliyesi içinde kütüphane, abdesthane, iki çeşme ve vakıf dükkânları yer alır. Cami ve avlusu altından geçen Akçasu deresi üzerine yapılan kemerler üzerine oturmaktadır. Bugüne kadar birçok kez onarım gören cami günümüzde iyi durumdadır. Caminin bir diğer dikkat çeken özelliği ise bahçesidir.

Nasıl gidilir?

Safranbolu İlçesi Eski Çarşı kesimindedir. Safranbolu merkezden Eski Çarşı servisleriyle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Çeşme, Hanarası Sk. No:12, 78600 Safranbolu/Karabük