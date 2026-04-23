2 /5













▪ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla düzenlenen bir program için geldiği kentte, Bursa'nın tarihte çok önemli bir yere sahip, çok kuvvetli bir istihkam durumunda olduğunu söyledi. Bilecik bölgesinde oluşturulan beylikten sonra Bursa'nın öneminin daha da arttığını belirten Emecen, şöyle konuştu:

"Çünkü Bizans'ın müdafaa kaleleri veya emniyet şeridi şeklindeki alan içinde Bursa, çok önemli bir yere sahip. Türklerin Sakarya adasına doğru yaptıkları akınları önleyebilmek amacıyla burada Bizans'ın 12. yüzyıldan beri çok kuvvetli istihkam oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla 13. yüzyıl sonları, 14. yüzyıl başlarından itibaren bu bölgelerdeki Türkmen beyliklerinin ortaya çıkışıyla beraber bu durum, daha da sıkışık hale geldi ve Bizans, çok zor durumda kalmıştı."

▪ Emecen, özellikle Osmanlı'nın bulunduğu bölgede Osman Gazi'nin beylik oluşturmasıyla birtakım hedeflerin ortaya çıktığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hedefler arasında en başta gelen yer, Bursa ve İznik oldu. Bursa'nın Osmanlı'nın radarına girmiş olması, daha ilk dönemlerden Osman Bey'in hayallerini süsleyen, tasavvuru içinde yer almış bir kent olarak nitelendirebiliriz. Kendisi zaman zaman kuşattı, sıkıştırdı, geri çekildi ama bilhassa 1310'dan itibaren yetkileri, yavaş yavaş oğlu Orhan Bey'e geçmeye başladı. Bu defa Orhan Bey, bu gazanın liderliğini ondan (Osman Bey) alıp onun koyduğu hedefler çerçevesinde, bu bölgedeki kalelere karşı yeniden bir fetih hareketi başlattı. İlk önemli hedefi Bursa olmuştur. O yüzden Bursa'nın ele geçirilmesiyle başlayan süreç, beyliğin devlete dönüşümü için çok önemli bir adım olacaktır."