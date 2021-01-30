Avrupa yoğurt ile nasıl tanıştı?
Türk mutfağının vazgeçilmez besinlerinden biridir yoğurt. Kökeni Asya'ya uzanan yoğurt, zamanla göçlerin de etkisiyle pek çok coğrafyaya yayılmış; her gittiği yerde kabul görmüş bir besindir. Bugün tüm dünyada Türkçedeki şekliyle "yoğurt" olarak isimlendirilen ve tüketilen bu gıda, Avrupa'ya Kanuni döneminde ulaşmıştı. Fransa Kralı I. François, pek çok ilaca rağmen iyileşememiş; Kanuni'ye gönderilen mektubun ardından bir Osmanlı hekimi derhal Paris'e gönderilmişti. Hekim, yaptığı yoğurtla kralı iyileştirmiş; François şifa sağlayan yoğurdu "ebedi hayatın sütü" olarak adlandırmıştı.
Giriş Tarihi: 30.01.2021
16:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
16:55
SOFRALARIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ: YOĞURT
Sofralarımızın vazgeçilmezidir yoğurt. Yemeğin en iyi yardımcı unsuru, içimizi ferahlatan besleyici bir öğesidir.
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Yoğurdun ilk defa nerede ve nasıl yapıldığı kesin olarak bilinmese de yoğurt,
maddesidir. yaşadığımız coğrafyada asırlardır tüketilen bir gıda
Yoğurt, hayvanların evcilleştirilmesi ile başlayan süreçte
ortaya çıktığı tahmin edilir. sütün doğal koşullarda fermantasyon bakteri ile bir araya gelmesi sonucu
ASYA STEPLERİNDEN DÜNYAYA…
Yoğurdun keşfine dair pek çok rivayet olsa da gerçeğe en yakın ihtimal, Asya steplerinde sürülerini besleyen atalarımızın süt tüketimi ve sütü işlemeyi öğrenmeleridir.
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Yoğurt ve kımız her göçülen yere taşınmış;
tüm dünya bu besin değeri yüksek yiyecekle tanışmıştır. Türkçe bir kelime olan "yoğurt" kelimesi ile
Türklerin hayvancılıkla yaşamlarını sürdüren bir toplum olmaları sebebiyle sütün yoğurda dönüşmesi, asırlar boyu bu gıdanın tüketilmesi ve
oldukça doğaldır. bu kültür ile etkileşime geçen her toplumun da yoğurt ile tanışması
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OĞUZ, SELÇUKLU VE OSMANLI’NIN ANA GIDALARINDAN BİRİ
Uygur Türklerinin başlıca gıdalarından biri olan yoğurt, 8. yüzyıla ait metinlerde "yoğurt" ya da "yoğrut" ifadeleri ile yer alır.
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11. yüzyıla gelindiğinde Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan
Divan-ı Lügati't Türk ve Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig'de geçer. "yoğurt" kelimesi bugünkü anlamı ile
Tarih boyunca O
ve her gittikleri coğrafyaya kültürleri ile birlikte yoğurdu da götürmüşlerdir. ğuzlar, Selçuklular ve Osmanlılar yoğurdu tüketen kültürler olmuşlar
AVRUPA YOĞURT İLE NASIL TANIŞTI?
Yoğurtla ilgili tarihe geçen en ilginç konulardan biri de 16. yüzyılda Osmanlı döneminde yaşanan ve Avrupa'nın yoğurt ile tanışmasını sağlayan olaydır.
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Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtta olduğu bu dönemde
tutulmuştu. Fransa Kralı I. François, ateşli bir mide bağırsak hastalığına
Pek çok ilaç denenmiş ancak kral bir türlü iyileşememişti. Bunun üzerine kralın annesi,
göndermesini istemişti. Kanuni'ye bir mektup yazarak François'nın tedavisi için bir hekim
KANUNİ, FRANÇOİS’NIN TEDAVİSİ İÇİN HEKİM GÖNDERDİ
Kanuni Sultan Süleyman, Kral François'nın hastalığını tedavi edebilecek olan Yahudi bir hekimi Paris'e göndermişti.
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Kimi kaynaklar, bu hekimin sahip olduğu
belirtir. Hekimin gemi ile mi yoksa kara yolu ile mi gittiği tartışmalıdır. keçi sürüsünü de yanına alarak Fransa'ya gittiğini
Osmanlı hekimi,
Ardından yaptığı yoğurda farklı malzemeler daha karıştırarak tedavi edeceği karışımı hazırlayarak krala sunmuştur. sütten yoğurt yaparak tedavi sürecine başlamıştır.
Mektuplar, fermanlar ve şiirlerde Kanuni Sultan Süleyman