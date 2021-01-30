Avrupa yoğurt ile nasıl tanıştı?

Yoğurdun keşfine dair pek çok rivayet olsa da gerçeğe en yakın ihtimal, Asya steplerinde sürülerini besleyen atalarımızın süt tüketimi ve sütü işlemeyi öğrenmeleridir.

🔶

Yoğurt ve kımız her göçülen yere taşınmış; Türkçe bir kelime olan "yoğurt" kelimesi ile tüm dünya bu besin değeri yüksek yiyecekle tanışmıştır.

Türklerin hayvancılıkla yaşamlarını sürdüren bir toplum olmaları sebebiyle sütün yoğurda dönüşmesi, asırlar boyu bu gıdanın tüketilmesi ve bu kültür ile etkileşime geçen her toplumun da yoğurt ile tanışması oldukça doğaldır.