Alexander Fleming penisilini hangi tesadüf sonucu keşfetti?

Alexander Fleming, bakterileri yok etmek üzerine pek çok çalışma yapmış ancak her defasında başarısız olmuştu. Onun dünya sağlığını etkileyecek keşfi gerçekleştirmesi ise bir tesadüf eseri oldu.

Fleming'in laboratuvarı her zaman dağınık olurdu ancak 1928 senesinin Eylül ayında bu durum onun için oldukça ilginç bir avantaja dönüştü.