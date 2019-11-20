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Alexander Fleming penisilini hangi tesadüf sonucu keşfetti?

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı döneminde kış aylarında sefere çıkan askerlerin hastalanmalarını önlemek için küflü peynir yedirirdi. Yine yüzyıllar önce Batılı seyyahlar, Türk askerlerinin yaralarına küflü peynir sürdüklerini anlatırlardı. Peki, Osmanlı'da sıklıkla kullanılan bu yöntemin, başka bir yüzyılda, başka bir coğrafyada insanların hayatlarını kurtaracak bir ilaç haline gelebileceğini hiç düşündünüz mü? Alexander Fleming ve onun tesadüf olarak keşfettiği penisiline dair ilginç detayları derledik.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 18:12
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ALEXANDER FLEMİNG KİMDİR?
ALEXANDER FLEMİNG KİMDİR?

Penisilinin mucidi olan Alexander Fleming, 6 Ağustos 1881 tarihinde, İskoçya'daki Ayrshire'm Lochfield kasabasında doğdu.

Fleming 7 yaşındayken babası hayatını kaybetti. Bundan altı yıl sonra evinden ayrılıp Londra'ya taşınan Fleming, bir teknik okulda iki yıl okudu ve bir denizcilik şirketinde dört yıl kâtip olarak çalıştı.

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TIP OKUMAYA NASIL KARAR VERDİ?
TIP OKUMAYA NASIL KARAR VERDİ?

20 yaşlarındayken eline geçen küçük bir mirasa güvenerek tıp okumaya karar verdi ve 1901 yılında Paddington'daki St.Mary Hastanesi Tıp Okulu'na burslu öğrenci olarak yazıldı.

Sonradan Londra Üniversitesi'ne bağlanan bu okuldan 1906 yılında diplomasını, 1908 yılında ise "akut bakteri enfeksiyonları" konulu teziyle ve üstün başarı belgesiyle yüksek lisans derecesini aldı.

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KÜFLERİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER YAPTI
KÜFLERİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER YAPTI

Londra'da St. Mary's Hastanesi'nde Aşılama Bölümü'nde çalıştığı 1924-1948 seneleri arasında bilim araştırmalarında bulundu.

1927 yılından başlayarak, penicillium cinsi içinde bir küfün özellikleri üzerinde incelemeler yaptı.

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BAKTERİLER ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARI HEP BAŞARISIZ OLDU
BAKTERİLER ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARI HEP BAŞARISIZ OLDU

Alexander Fleming, bakterileri yok etmek üzerine pek çok çalışma yapmış ancak her defasında başarısız olmuştu. Onun dünya sağlığını etkileyecek keşfi gerçekleştirmesi ise bir tesadüf eseri oldu.

Fleming'in laboratuvarı her zaman dağınık olurdu ancak 1928 senesinin Eylül ayında bu durum onun için oldukça ilginç bir avantaja dönüştü.

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BAKTERİLERİN BULUNDUĞU KABI AÇIK UNUTTU
BAKTERİLERİN BULUNDUĞU KABI AÇIK UNUTTU

Bir gün tatil dönüşü, laboratuvarına geldiğinde içinde farklı türlerde bakterilerin bulunduğu kabını açık unuttuğunu fark etti. Açık unutulan kap küf mantarı ile dolmuştu.

Kabı temizlemeye hazırlanan Alexander Fleming, küf mantarının kenarında bulunan jel kıvamındaki yapıda herhangi bir çeşit bakteri topluluğu bulunmadığını fark etti.

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