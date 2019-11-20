Alexander Fleming penisilini hangi tesadüf sonucu keşfetti?
Alexander Fleming penisilini hangi tesadüf sonucu keşfetti?
Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı döneminde kış aylarında sefere çıkan askerlerin hastalanmalarını önlemek için küflü peynir yedirirdi. Yine yüzyıllar önce Batılı seyyahlar, Türk askerlerinin yaralarına küflü peynir sürdüklerini anlatırlardı. Peki, Osmanlı'da sıklıkla kullanılan bu yöntemin, başka bir yüzyılda, başka bir coğrafyada insanların hayatlarını kurtaracak bir ilaç haline gelebileceğini hiç düşündünüz mü? Alexander Fleming ve onun tesadüf olarak keşfettiği penisiline dair ilginç detayları derledik.
Giriş Tarihi: 20.11.2019
16:12
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
18:12
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