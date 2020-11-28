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Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Osmanlı hastaneleri

Fotoğraf, keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında yaygınlaşmaya başlamış; fotoğrafa olan merakıyla bilinen, bu alanda gelişmeleri destekleyen ve kendisi de fotoğraf çeken Sultan II. Abdülhamid, pek çok fotoğrafçıyı himayesi altına almıştı. O fotoğrafçılar, Osmanlı topraklarında yaşanan gelişmelerin, sanayi hizmetlerinin, kurulan hastanelerin fotoğraflarını çekmekle görevlendirilmişlerdi. Osmanlı döneminde hastanelere darüşşifa, bimarhane ve şifahane isimleri verilmiş, bu hastanelerin hemen yanına tıp eğitimi veren medreseler kurularak doktorların uygulamalı olarak yetiştirilmesi sağlanmıştı. Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Osmanlı hastaneleri...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 18:39
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1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: Fotoğraf. Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

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Darülaceze'nin Topçular Deresi üstünden görünüşü

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Osmanlı Devleti, 19'uncu yüzyılda modernleşme hareketlerine hız vermiş, batıdaki gelişmeleri yakından takip etmişti.

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Hamidiye Hastanesi - ameliyat sırasında ameliyathane

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Bu gelişmelerden biri de fotoğrafın keşfiydi. Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı.

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Darülaceze - Ameliyat-ı Ayniye Salonu

Osmanlı hastaneleri

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Osmanlı Sultanları da, fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı.

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Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi'nde tedavi olan hastalar

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Çok yönlü yetiştirilen Sultan II. Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise fotoğrafçılıktı.

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Hamidiye Etfal Hastahanesi Doktor Kanburoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat

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