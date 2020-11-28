Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Osmanlı hastaneleri

Fotoğraf, keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında yaygınlaşmaya başlamış; fotoğrafa olan merakıyla bilinen, bu alanda gelişmeleri destekleyen ve kendisi de fotoğraf çeken Sultan II. Abdülhamid, pek çok fotoğrafçıyı himayesi altına almıştı. O fotoğrafçılar, Osmanlı topraklarında yaşanan gelişmelerin, sanayi hizmetlerinin, kurulan hastanelerin fotoğraflarını çekmekle görevlendirilmişlerdi. Osmanlı döneminde hastanelere darüşşifa, bimarhane ve şifahane isimleri verilmiş, bu hastanelerin hemen yanına tıp eğitimi veren medreseler kurularak doktorların uygulamalı olarak yetiştirilmesi sağlanmıştı. Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Osmanlı hastaneleri...