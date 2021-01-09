Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla İstanbul camileri

Dünya üzerinde iki kıtanın üzerinde kurulan tek şehir olan İstanbul, siluetine şekil veren pek çok tarihi camiye ev sahipliği yapıyor. Peki, bu birbirinden güzel camilerin geçmişte nasıl göründüğünü hiç düşündünüz mü? Tarihin en büyük tanığı olan fotoğraf, keşfinden kısa süre sonra Osmanlı topraklarına ulaştı ve İstanbul'da pek çok fotoğrafçı, bu muhteşem şehrin görüntülerini kayıt altına aldı. Fotoğrafçılığa büyük bir ilgi duyan ve 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturan Sultan II. Abdülhamid'in emriyle çekilen İstanbul camilerinin fotoğrafları...