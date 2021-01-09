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Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla İstanbul camileri

Dünya üzerinde iki kıtanın üzerinde kurulan tek şehir olan İstanbul, siluetine şekil veren pek çok tarihi camiye ev sahipliği yapıyor. Peki, bu birbirinden güzel camilerin geçmişte nasıl göründüğünü hiç düşündünüz mü? Tarihin en büyük tanığı olan fotoğraf, keşfinden kısa süre sonra Osmanlı topraklarına ulaştı ve İstanbul'da pek çok fotoğrafçı, bu muhteşem şehrin görüntülerini kayıt altına aldı. Fotoğrafçılığa büyük bir ilgi duyan ve 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturan Sultan II. Abdülhamid'in emriyle çekilen İstanbul camilerinin fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 11:15
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1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: Fotoğraf. Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

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Osmanlı Devleti, 19'uncu yüzyılda modernleşme hareketlerine hız vermiş, batıdaki gelişmeleri yakından takip etmişti.

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Bu gelişmelerden biri de fotoğrafın keşfiydi. Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı.

Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Balkanlar

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Osmanlı Sultanları da, fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı. Çok yönlü yetiştirilen Sultan II. Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise fotoğrafçılıktı.

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Her şeyden haberdar olmak isteyen Sultan Abdülhamid, bir kısmını ordu bünyesindeki subaylar arasından yetiştirdiği fotoğrafçıları aracılığıyla, hem Osmanlı İmparatorluğu'nda, hem de dünyanın farklı coğrafyalarında olup bitenleri izlemişti.

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