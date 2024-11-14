80 yıldır dinmeyen acı: Ahıska Sürgünü
Sene 1944, günlerden 14 Kasım. Yer, Gürcistan'ın güneyi Ahıska Bölgesi. Burada, zamanında göç etmiş binlerce Türk yaşamakta. Ahıska Türkleri; tarihimiz, dilimiz ve milletimiz onlarla bir, onlar kardeşlerimiz. Sovyet yönetiminin başındaki eli kanlı isim Stalin nasıl Kırım Tatar kardeşlerimizi sürgün ettiyse aynı yıl Ahıska Türklerini de vatanlarından koparmış ve zorla sürgüne tâbi tutmuştur. İşte, 80 yıldır dinmeyen acı Ahıska Sürgünü...
Giriş Tarihi: 14.11.2024
17:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
17:29
◼ Geçmişten günümüze Türkler farklı coğrafyalara yayılmış ve belli isimlerle yerleşim kurmuşlardır. Bu coğrafyalardan biri de
Ahıska Türklerinin yaşadığı Ahıska bölgesidir. Ahıska; 'ın güneyinde, ülkemizin de Gürcistan kuzeydoğusunda yer alır.
◼ Ahıska bölgesi zamanında,
Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan 'nin merkeziydi. Günümüzde Çıldır Eyaleti Posof Çayı'nın iki tarafında yer alan ve Türkiye sınırına olan 15 km uzaklıkta Ahıska, kara yoluyla Tiflis, Batum ve Türkiye'ye bağlanır.
TATAR TÜRKLERİNİN SÜRGÜN HİKAYESİ: KORKUNÇ YILLAR
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Mesketya olarak bilinen Ahıskave çevresinde, MÖ 4. yüzyılda yaşadığını, daha sonra bu bölgeye Bun-Türklerin Hunların, Hazarların ve Kıpçakların geldiği bilinir.
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Kafkasya'nın kilit noktası sayılan Ahıska, 2700 yıllık kadim bir Türk yurdudur. Ahıska; Oğuz Türkçesinde manasına gelirken "ak kale" Dede Korkut Hikayelerinde anlamıyla karşımıza çıkar. "Ak-sıka"
◼ Tam
250 yıl Osmanlı yönetiminde bulunan Ahıska bölgesi, 1828 yılında Çarlık Rusya tarafından işgal edilmiştir. 1917 yılında Çarlık rejiminin yıkılmasıyla Ahıska toprakları nefes alsa da 1921'de ve Sovyet Rusya arasında imzalanan Osmanlı Moskova Antlaşması sonucu tekrar Rusya'ya bırakılmıştır.
◼ Yaşanan bu gelişmeler hiçbir zaman
Anadolu'daki Türkler ile Ahıska Türklerinin arasını açamamış, aksine birbirlerine daha da kenetlenmelerini sağlamıştır.
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Almanya'da iktidarın başına gelen Naziler, Rus yönetiminin sonunu getireceğini söyleyince Rus yönetimi, işgal ettiği topraklarda yaşayan etnik halka baskı uygulamaya başlamıştır.
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1918 ve 1921 yılları arasında Sovyetlerin baskıları üst seviyeye ulaşmış, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı da sona ermiştir. Bu baskılara dayanamayan Ahıska Türklerinin büyük bir kısmı Türkiye'ye sığınmıştır.
◼ Sene
1944 olmuş ve Stalin gittikçe zalimleşmiştir, Almanlarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle önce Kırım Tatar Türklerini ardından da 14 Kasım'da Ahıska Türklerini vatanlarından etmiştir.
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'ndan bir sene önce, İkinci Dünya Savaşı Stalin'in emriyle Ahıska Türkleri, zorla kendi evlerinden çıkarılmış ve 'ya sürgün edilmişlerdir. Orta Asya
RUSLAR TÜRK DÜNYASINI NASIL AYRIŞTIRDI?