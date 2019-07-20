45. yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekatı
Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla TSK tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçti. Peki, Ayşe tatile çıksın parolası nedir? Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemi ve anlamı nedir? Sizler için, Kıbrıs Barış Harekatının tarihini derledik.
Giriş Tarihi: 20.07.2019
10:10
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
04:38
KIBRIS DEVLETİ NASIL KURULDU?
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin 1959 yılında gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Türk ve Rum halklarının
birlikte ve eşit bir şekilde yönetecekleri bir Kıbrıs Devleti'nin kurulması kabul edildi.
Anlaşmaya göre
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör ülkeler oldu. Kısacası Kıbrıs'ta anayasal düzeni bozmaya yönelik herhangi bir girişimde, söz konusu üç devlete müdahale yetkisi verildi.
Kıbrıs Devleti kuruldu fakat barış bir türlü gelmedi. Çünkü
Rumlar, Yunanistan'la birleşme amacından hiçbir zaman vazgeçmedi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçilen Makarios öncülüğünde kurulan EOKA (Kıbrıs Milli Mücadele Örgütü) adlı Rum örgütü, Türklere karşı saldırılara başladı.
YÜZLERCE TÜRK BİR GECEDE KATLEDİLDİ!
Bu saldırıların en kanlısı 1963 Aralık ayında düzenlendi. Saldırı, tarihe
"Kanlı Noel" adıyla geçecek kadar adi ve vahşiceydi. Yüzlerce Türk bir gecede katledildi. Her geçen gün artan olaylara Türkiye kayıtsız kalmadı. BM'in müdahalesine rağmen Rumlar, saldırılarına devam etti. Garantör devletlerden biri olan İngiltere ise herhangi bir müdahalede bulunmadı.
Özellikle 1967'den itibaren Türklere karşı olan baskı arttı ve katliamlar yeniden başladı. Zorunlu göçlerle Türk halkı Ada'nın yüzde 3'lük kısmına sıkıştırıldı. 1974'te Yunanistan, Ada'nın ilhakı yani bütünüyle kendisine bağlanması için harekete geçti.
Bu gelişme, Türkiye için bardağı taşıran son damlaydı.
KIBRIS TÜRKLERİNE ZULMEDİLDİ!
Rumlara ait silahlı gruplarca 1963'ten itibaren gerçekleştirilen saldırılar sonucu
Kıbrıs Türkleri, ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırıldı. Adayı Yunanistan'a bağlama hedefine ulaşmak isteyen Rumların yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yılları arasında artarak devam etti.
EOKA-B liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle gerçekleştirdiği darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılına özel klibi izlemek için tıklayınız...
Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın 1959'da imzaladığı Zürih ve Londra anlaşmalarıyla bu ülkelerin garantörlüğünde
Türk ve Rum halklarının ortak eşitliğine dayalı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ancak 1963'ten itibaren Rumlara ait silahlı grupların saldırıları sonucu Kıbrıs Türkleri ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırıldı.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın kaçınılmaz kılan süreci okumak için tıklayınız...