4 binden fazla kullanım alanıyla tarihe geçen keşif

Müslüman kimyagerlerin bin yüz yıl önceki sistematik çalışmaları sayesinde, bugün tüm bireyleri ve ülkeleri etkileyen bir işlem keşfedildi. Bu işlemle elde edilen ürünlerden bir tanesi, sudan sonra hayatın en büyük vazgeçilmezlerinden biri olacak, yüzyıllar sonra savaş sebebi haline gelerek, coğrafyaların kaderini ve sınırlarını belirleyecekti. Arapçada neft olarak bilinen bu siyah balçığın dört binden fazla kullanım alanı olabileceğini kim düşünürdü ki? Bugün ham petrolü işleyerek petrol, gazyağı, asfalt ve plastik ürütebilmemiz damıtma işleminin keşfedilmesi sayesinde…