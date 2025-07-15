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15 Temmuz kronolojisi! Hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar...

Yayınlanma Tarihi: 14.07.2023 19:37 Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 14:18

Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde ülkemizde yüzyılın ihaneti yaşandı. FETÖ/PDY mensubu bir grup subay, hain darbe girişimi başlatarak devlete ait silahları millete çevirdi. Ancak "Çılgın Türkler", namlarının haklarını vererek Türkiye'nin en uzun gecesinde bu alçak darbe girişimine karşı birlik olmuş, elleriyle tankları durdurmuşlardı. İşte, 15 Temmuz'da dakika dakika yaşananlar...

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14:45

Tarihler 15 Temmuz 2016 Cuma gününü gösterdiğinde Kara Havacılık Komutanlığında pilot olarak görev yapan A.H. isimli Binbaşı, Ankara'daki MİT binasına gelerek "MİT'e helikopterle saldırı olacağı" yönünde ihbarda bulundu.

▪ Acil koduyla sorgulanan Binbaşı kendisine "Hakan Fidan'ı kaçırma görevi verildiğini" söyledi. Binbaşının verdiği bilgiler anında MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile paylaşıldı.

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15:22

▪ Darbeciler, saat 15:22'de TSK mesaj sistemine girdi ve kontrollerinde olan birliklere "Harekat Yıldırım Planı" başlığı ile 20 maddelik sıkıyönetim talimatı gönderdi.

▪ Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve Kurmay Albay Cemil Turhan imzalı bildirinin eklerinde sıkıyönetim komutanlıkları, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel listeleri, Ankara ve İstanbul Asayiş ve Takviye Planı bulunuyordu. Saat 03.00 itibarıyla yönetime el konulacağının kaydedildiği talimatta sokağa çıkma yasağının ise 06.00'da başlayacağı belirtildi.

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16:03

▪ MİT, ihbar üzerine harekete geçerek saldırının nasıl gerçekleşeceğine dair detayları Genelkurmay Başkanlığına kriptolu faksla iletti. MİT tarafından verilen bilgi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in katılımıyla değerlendirildi.

▪ Saat 16.30'da ise MİT Müsteşar Yardımcısı Genelkurmay Karargahı'na giderek 2. Başkanı Yaşar Güler ile görüştü.

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18:15

▪ Saat 18.30 sıralarında MİT Müsteşarı Hakan Fidan karargâh nizamiyesinden giriş yaptı. Saat 19.20'ye kadar süren toplantılara MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. Bu toplantıda birliklere acil kodlu üç emrin geçilmesi kararlaştırıldı.

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19:20

▪ Genelkurmay Başkanlığından yapılan değerlendirme sonucunda, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın imzasıyla TSK'nın tüm kuvvetlerine şu talimatlar gönderildi:

- Türk hava sahasında ikinci bir emre kadar hiçbir askeri hava aracı havalanmayacak.
- Havada bulunanlar derhal üslerine dönecek.
- Tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketleri durdurulacak.

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