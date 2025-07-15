15 Temmuz kronolojisi! Hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar...

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19:20

▪ Genelkurmay Başkanlığından yapılan değerlendirme sonucunda, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın imzasıyla TSK'nın tüm kuvvetlerine şu talimatlar gönderildi:

- Türk hava sahasında ikinci bir emre kadar hiçbir askeri hava aracı havalanmayacak.

- Havada bulunanlar derhal üslerine dönecek.

- Tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketleri durdurulacak.